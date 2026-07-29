Claudia Ohana aproveita folga em praia do Rio e recebe elogios dos fãsReprodução Instagram

Mais artigos de Karilayn Areias
Karilayn Areias
Rio - Claudia Ohana aproveitou a folga para renovar o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (29), a atriz publicou nas redes sociais uma sequência de fotos do passeio e contou que fez um "bate e volta" à cidade apenas para curtir algumas horas à beira-mar.
fotogaleria
Claudia Ohana aproveita folga em praia do Rio e recebe elogios dos fãs - Reprodução Instagram
Claudia Ohana aproveita folga em praia do Rio e recebe elogios dos fãs - Reprodução Instagram
Claudia Ohana aproveita folga em praia do Rio e recebe elogios dos fãs - Reprodução Instagram
Claudia Ohana aproveita folga em praia do Rio e recebe elogios dos fãs - Reprodução Instagram


Nas imagens, Claudia aparece usando um biquíni azul-turquesa com uma saída de praia branca. A artista posou caminhando pela areia, entrou no mar e também aproveitou o momento para relaxar deitada na praia.

"Sabe aquele único dia de folga que você tem e aí faz um 'bate e volta' no Rio e tem que ir à praia?", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os registros renderam elogios dos seguidores. "Te admiro como artista e como pessoa. Você passa uma luz linda, leve e tranquila", comentou uma internauta. "'Maravilinda'", escreveu outra. "Que linda a nossa sereia", publicou uma fã.