Claudia Ohana aproveita folga em praia do Rio e recebe elogios dos fãs - Reprodução Instagram

Claudia Ohana aproveita folga em praia do Rio e recebe elogios dos fãsReprodução Instagram

Publicado 29/07/2026 16:23 | Atualizado 29/07/2026 16:29

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Nas imagens, Claudia aparece usando um biquíni azul-turquesa com uma saída de praia branca. A artista posou caminhando pela areia, entrou no mar e também aproveitou o momento para relaxar deitada na praia."Sabe aquele único dia de folga que você tem e aí faz um 'bate e volta' no Rio e tem que ir à praia?", escreveu a atriz na legenda da publicação.Os registros renderam elogios dos seguidores. "Te admiro como artista e como pessoa. Você passa uma luz linda, leve e tranquila", comentou uma internauta. "'Maravilinda'", escreveu outra. "Que linda a nossa sereia", publicou uma fã.