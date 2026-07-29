João Lucas celebrou aniversário de Sasha Meneghel com bolsa da Chanel de R$ 80 mil - Reprodução/Instagram

João Lucas celebrou aniversário de Sasha Meneghel com bolsa da Chanel de R$ 80 milReprodução/Instagram

Publicado 29/07/2026 16:09





Em postagem nos Stories do Instagram, ele explicou que não comprou a peça com a intenção de ostentar a capacidade monetária. “Eu não falei em nenhum momento, divulguei o preço do presente, porque, primeiro, é deselegante, é um presente. Segundo, que a gente vive num mundo de muita desigualdade social e eu não acho isso, de forma alguma, bacana. Eu também não postei para ostentar ou mostrar alguma coisa”, disse.



Ele contou que não veio de uma família com grande privilégio financeiro. "Eu não venho de uma origem familiar de muito privilégio financeiro. Muito pelo contrário. Meus pais sempre trabalharam muito para me darem o melhor que eles pudessem. Inclusive, em alguns momentos da nossa vida, a gente passou por dificuldades financeiras. Mesmo assim, eles sempre lutaram para que nada faltasse para mim e para o meu irmão”.



Hoje, a condição do artista possibilita que ele dê uma vida confortável à família. "Hoje, graças ao fruto do meu trabalho, eu consigo proporcionar uma vida confortável para os meus pais, para a minha família, para quem eu amo. Consigo presentear quem eu amo com aquilo que eu tenho vontade", falou.



Ele, ainda, realizou crítica à chamada cultura da ostentação. “Em algum lugar, como internautas, a gente se acostumou a ver pessoas mostrando dinheiro que vem, muitas vezes, desses lugares de origem completamente imoral, pelo menos diante da minha perspectiva e ética, de casa de aposta, de bet, de tigrinho. Tenho a tranquilidade de dizer que nenhum dos meus recursos, seja o presente que eu dei ou qualquer coisa que eu tenha, vem dessa origem”.

Rio – João Lucas, de 26 anos, se manifestou após receber críticas em torno de presente de aniversário da mulher, Sasha Meneghel , de 28. O cantor presenteou a designer com bolsa da coleção primavera-verão 2026 da Chanel, que custaria cerca de R$ 80 mil. Ele comentou sobre polêmica em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (29).Em postagem nos Stories do Instagram, ele explicou que não comprou a peça com a intenção de ostentar a capacidade monetária. “Eu não falei em nenhum momento, divulguei o preço do presente, porque, primeiro, é deselegante, é um presente. Segundo, que a gente vive num mundo de muita desigualdade social e eu não acho isso, de forma alguma, bacana. Eu também não postei para ostentar ou mostrar alguma coisa”, disse.Ele contou que não veio de uma família com grande privilégio financeiro. "Eu não venho de uma origem familiar de muito privilégio financeiro. Muito pelo contrário. Meus pais sempre trabalharam muito para me darem o melhor que eles pudessem. Inclusive, em alguns momentos da nossa vida, a gente passou por dificuldades financeiras. Mesmo assim, eles sempre lutaram para que nada faltasse para mim e para o meu irmão”.Hoje, a condição do artista possibilita que ele dê uma vida confortável à família. "Hoje, graças ao fruto do meu trabalho, eu consigo proporcionar uma vida confortável para os meus pais, para a minha família, para quem eu amo. Consigo presentear quem eu amo com aquilo que eu tenho vontade", falou.Ele, ainda, realizou crítica à chamada cultura da ostentação. “Em algum lugar, como internautas, a gente se acostumou a ver pessoas mostrando dinheiro que vem, muitas vezes, desses lugares de origem completamente imoral, pelo menos diante da minha perspectiva e ética, de casa de aposta, de bet, de tigrinho. Tenho a tranquilidade de dizer que nenhum dos meus recursos, seja o presente que eu dei ou qualquer coisa que eu tenha, vem dessa origem”.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa