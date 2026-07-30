Jade Picon exibe corpo definido em dia de praia na Itália - Reprodução/Instagram

Jade Picon exibe corpo definido em dia de praia na ItáliaReprodução/Instagram

Publicado 30/07/2026 08:53

fotogaleria

"Finalmente, o mar", escreveu Jade na legenda. Nas imagens, ela caminha por um píer e exibe o abdômen definido com um conjunto branco de babados. O look ainda contou com óculos escuros, uma gargantilha dourada e um colar mais longo com uma pedra roxa.Em outro trecho da publicação, a influenciadora surge sorridente enquanto boia nas águas cristalinas. O passeio marcou o primeiro dia de Jade na região litorânea durante a viagem pela Europa.Antes de chegar à praia, Jade passou por Milão, onde conheceu pontos turísticos, admirou a arquitetura local e visitou lojas de luxo. Durante a estadia na cidade italiana, ela também compartilhou um registro de biquíni preto em uma sauna.