Rumores apontam fim do romance entre Erika Januza e Arlindinho Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Nesta quarta-feira (29), Arlindinho se manifestou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo o romance com Erika Januza. A atriz arquivou as fotos com o sambista das redes sociais e deixou de segui-lo após a repercussão de vídeo que mostraria ele indo embora de uma casa de swing acompanhado de duas mulheres
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Erika Januza deixou de seguir Arlindinho nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Arlindinho se desculpou com Erika Januza nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Rumores apontam fim do romance entre Erika Januza e Arlindinho - Reprodução/Instagram
"Nos últimos dias, muita gente acompanhou um episódio da minha vida pessoal. Eu poderia falar sobre versões, interpretações ou circunstâncias. Mas sinceramente isso não é o mais importante agora. O que realmente importa é que minhas atitudes decepcionaram pessoas que não mereciam passar por isso", começou o texto. 
O cantor se retratou com a artista. "A Erika, quero pedir desculpas publicamente. E reafirmo aqui o que falei pessoalmente. Sinto muito por ter decepcionado você. Tenho muito respeito pela sua história e pela mulher que você é". 
Arlindinho revelou que busca ajuda profissional e da família para enfrentar o momento delicado e "ser um homem melhor a cada dia". "Por fim, queria pedir que esse momento seja tratado com respeito. Nenhum erro justifica que outras pessoas continuem sendo feridas. Espero, de verdade, que o tempo e as minhas atitudes mostrem o compromisso que assumo hoje", concluiu. 
Dias após a divulgação do vídeo, Erika Januza apareceu nas redes sociais para agradecer as mensagens de apoio recebidas. "Depois da lama que me colocaram, estou aqui dirigindo, indo trabalhar. [..] Amanhã tem 'Saia Justa' ao vivo e estou passando para agradecer cada pessoa que parou sua vida para me mandar uma mensagem, um e-mail, um direct, um abraço na rua. Foi e está sendo muito importante", afirmou. 