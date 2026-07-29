Rumores apontam fim do romance entre Erika Januza e Arlindinho - Reprodução/Instagram

Rumores apontam fim do romance entre Erika Januza e Arlindinho Reprodução/Instagram

Publicado 29/07/2026 20:47

fotogaleria

"Nos últimos dias, muita gente acompanhou um episódio da minha vida pessoal. Eu poderia falar sobre versões, interpretações ou circunstâncias. Mas sinceramente isso não é o mais importante agora. O que realmente importa é que minhas atitudes decepcionaram pessoas que não mereciam passar por isso", começou o texto.

O cantor se retratou com a artista. "A Erika, quero pedir desculpas publicamente. E reafirmo aqui o que falei pessoalmente. Sinto muito por ter decepcionado você. Tenho muito respeito pela sua história e pela mulher que você é".

Arlindinho revelou que busca ajuda profissional e da família para enfrentar o momento delicado e "ser um homem melhor a cada dia". "Por fim, queria pedir que esse momento seja tratado com respeito. Nenhum erro justifica que outras pessoas continuem sendo feridas. Espero, de verdade, que o tempo e as minhas atitudes mostrem o compromisso que assumo hoje", concluiu.