Celebração acontece após Copa do MundoReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Bruna Biancardi, de 32 anos, celebrou aniversário da filha, Mel, de 1, resultado do relacionamento com Neymar Jr, em festa conjunta com Helena, de 2, filha do jogador com Amanda Kimberlly. Em publicação nas redes sociais, a influenciadora falou sobre organização da comemoração, que aconteceu nesta quarta-feira (29).

A festa foi realizada após a Copa do Mundo, período em que a família esteve viajando, devido à participação do atacante nos jogos da Seleção brasileira, que coincidiu com as datas dos aniversários das crianças. “Hoje é dia de parabéns por aqui. A gente resolveu fazer uma comemoração, porque o aniversário da Mel e da Helena, a gente estava lá na Copa, acabamos não reunindo o pessoal, as crianças, então hoje faremos isso”.

Biancardi explicou o que foi planejado para a celebração. "Chamamos algumas crianças do convívio delas para cantar parabéns aqui em casa. Vão ter, óbvio, oficinas e atividades para eles, porque eu amo isso. Vai ser uma tarde bem gostosa”.

Ela também revelou imprevistos em programação da festa. "Já caiu um vendaval por aqui. Acordamos, estava o maior sol, o dia estava lindo, e veio um vendaval no meio do caminho. Mudamos tudo, agora voltou tudo ao devido lugar e está dando tudo certo. Já são três e meia, estou meia hora atrasada. A Melzinha já está descendo, e vocês vão acompanhar o nosso dia hoje, tá?", disse.

A influenciadora, ainda, mostrou momentos de comemoração, como registros do bolo de aniversário, da decoração, da família aproveitando a festa, e das crianças brincando no espaço. O local foi arrumado com flores, e desenhos e decorações de abelhas, remetendo à um jardim.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa