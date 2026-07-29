Celebração acontece após Copa do MundoReprodução/Instagram
A festa foi realizada após a Copa do Mundo, período em que a família esteve viajando, devido à participação do atacante nos jogos da Seleção brasileira, que coincidiu com as datas dos aniversários das crianças. “Hoje é dia de parabéns por aqui. A gente resolveu fazer uma comemoração, porque o aniversário da Mel e da Helena, a gente estava lá na Copa, acabamos não reunindo o pessoal, as crianças, então hoje faremos isso”.
Biancardi explicou o que foi planejado para a celebração. "Chamamos algumas crianças do convívio delas para cantar parabéns aqui em casa. Vão ter, óbvio, oficinas e atividades para eles, porque eu amo isso. Vai ser uma tarde bem gostosa”.
Ela também revelou imprevistos em programação da festa. "Já caiu um vendaval por aqui. Acordamos, estava o maior sol, o dia estava lindo, e veio um vendaval no meio do caminho. Mudamos tudo, agora voltou tudo ao devido lugar e está dando tudo certo. Já são três e meia, estou meia hora atrasada. A Melzinha já está descendo, e vocês vão acompanhar o nosso dia hoje, tá?", disse.
A influenciadora, ainda, mostrou momentos de comemoração, como registros do bolo de aniversário, da decoração, da família aproveitando a festa, e das crianças brincando no espaço. O local foi arrumado com flores, e desenhos e decorações de abelhas, remetendo à um jardim.
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