Bianca Andrade reage à publicação do ex, Fred BrunoReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Fred Bruno será papai de mais um menino! O apresentador anunciou a novidade por meio do Instagram, nesta quarta-feira (29), e mostrou alguns registros do chá revelação. Em uma das imagens, ele aparece ao lado da mãe do bebê, Indi Lunar, e do filho, Cris, de 5 anos, fruto do antigo relacionamento com Bianca Andrade.
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Fred Bruno anuncia que será papai pela segunda vez - Reprodução do Instagram
Bianca Andrade reage à publicação do ex, Fred Bruno - @felippexixa / Reprodução do Instagram
Bianca Andrade reage à publicação do ex, Fred Bruno - Reprodução do Instagram
"Vem aí: outro moleque. Eu já imaginava que ia receber muito carinho, mas confesso que todo mundo se superou. Família, amigos e vocês que me acompanham por aqui ficaram felizes de verdade com essa notícia e desejaram muito amor, saúde e coisas boas pra esse molequinho", escreveu ele na legenda. 
"O chá revelação foi especial demais e ainda teve uma parte muito legal e engraçada: alguns amigos ainda não sabiam que tinha um baby a caminho, então foi um chá revelação surpresa pra eles. Mas foi fofo demais poder ver todas as reações espontâneas e a felicidade de cada um!", completou. 
O apresentador, por fim, pediu uma ajuda dos seguidores. "Comentem nomes de menino. Porque, pra falar a verdade, só o nome de menina já estava decidido. Muito, muito, muito obrigado por tudo, amo vocês!"
Ex de Fred, Bianca comentou a publicação: "Vim aqui fofocar que Guduguinho (apelido de Cris) escolheu Leo! (risos). Seja muito bem-vindo, neneco 2". Os dois colocaram um ponto final na relação em 2022.
 
 
 
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