Bianca Andrade reage à publicação do ex, Fred Bruno - Reprodução do Instagram

Bianca Andrade reage à publicação do ex, Fred BrunoReprodução do Instagram

Publicado 30/07/2026 07:50

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"Vem aí: outro moleque. Eu já imaginava que ia receber muito carinho, mas confesso que todo mundo se superou. Família, amigos e vocês que me acompanham por aqui ficaram felizes de verdade com essa notícia e desejaram muito amor, saúde e coisas boas pra esse molequinho", escreveu ele na legenda.

"O chá revelação foi especial demais e ainda teve uma parte muito legal e engraçada: alguns amigos ainda não sabiam que tinha um baby a caminho, então foi um chá revelação surpresa pra eles. Mas foi fofo demais poder ver todas as reações espontâneas e a felicidade de cada um!", completou.

O apresentador, por fim, pediu uma ajuda dos seguidores. "Comentem nomes de menino. Porque, pra falar a verdade, só o nome de menina já estava decidido. Muito, muito, muito obrigado por tudo, amo vocês!"