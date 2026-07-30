Bruna Louise se arrepende de aceitar programa na GloboReprodução / Instagram
“Eu topei fazer um programa na Globo. Grande cagada que eu fiz na minha vida. Não deu certo. Quando a gente fez a primeira temporada, e ninguém assistiu, a gente achou que acabou”, declarou.
A comediante contou que a confirmação de uma segunda temporada pegou os integrantes do projeto de surpresa. O elenco também contava com Maurício Meirelles, Murilo Couto e Thiago Ventura. Segundo Bruna, os artistas já demonstravam preocupação com o desempenho do programa desde os primeiros episódios.
Durante o bate-papo, ela também revelou que recebeu uma crítica direta da direção da Globo. A avaliação da emissora era de que suas intervenções frequentes atrapalhavam o ritmo das conversas e a participação dos demais colegas.
“[A Globo disse] que gostava muito do programa, mas que tinha alguns problemas. ‘Bruna, você é um deles’. Você faz piada demais, e nas horas erradas. Você interrompe as pessoas e precisa entender que você não pode fazer piada fora de hora.”
Bruna ainda disse que a bronca provocou uma crise de riso nela e em Murilo Couto. A humorista tratou o episódio com bom humor ao recordar os bastidores da produção.
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