Kauan, da dupla com Matheus, e Sarah Biancolini anunciam o nascimento da filha Aurora - @stefflima / Acervo pessoal

Kauan, da dupla com Matheus, e Sarah Biancolini anunciam o nascimento da filha Aurora@stefflima / Acervo pessoal

Publicado 30/07/2026 11:17 | Atualizado 30/07/2026 11:22

Rio - Kauan, da dupla com Matheus, e a influenciadora Sarah Biancolini anunciaram, nesta quarta-feira (29), o nascimento da quarta filha, Aurora. Pesando 2,7 kg e medindo 47 cm, bebê veio ao mundo às 22h39 de domingo (26), por meio de uma cesariana realizada em um hospital de Orlando, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, Sarah falou sobre o nascimento da filha e agradeceu as mensagens de carinho. "Recebendo todas as mensagens com muito amor e carinho. Meu foco agora é a minha recuperação, depois desse fim de semana intenso que vivi... Por enquanto, a mamãe só quer ficar sem dor e descansar. Aurora segue plena, mamando e dormindo bastante", disse ela nos stories do Instagram.





O nascimento de Aurora estava previsto para o dia 5 de agosto. Com a chegada antecipada da filha, a dupla Matheus & Kauan precisou cancelar um show no Brasil, no domingo (26), para que o cantor embarcasse às pressas rumo aos Estados Unidos.



"Eu estava de férias com eles e estava tudo programado. Voltei ao Brasil para cumprir os compromissos e realizar os shows, mas ela entrou em trabalho de parto e foi para o hospital. Em um momento tão importante como esse, eu não poderia deixar de dar todo o apoio à minha família", afirmou Kauan.



Juntos há 13 anos e casados desde 2018, Kauan e Sarah já são papais de Sophia, de 12 anos, Bernardo, de 10, Arthur, de 5. LEIA MAIS: Matheus, dupla com Kauan, assume erro em casamento: 'Caí em tentação' O nascimento de Aurora estava previsto para o dia 5 de agosto. Com a chegada antecipada da filha, a dupla Matheus & Kauan precisou cancelar um show no Brasil, no domingo (26), para que o cantor embarcasse às pressas rumo aos Estados Unidos."Eu estava de férias com eles e estava tudo programado. Voltei ao Brasil para cumprir os compromissos e realizar os shows, mas ela entrou em trabalho de parto e foi para o hospital. Em um momento tão importante como esse, eu não poderia deixar de dar todo o apoio à minha família", afirmou Kauan.Juntos há 13 anos e casados desde 2018, Kauan e Sarah já são papais de Sophia, de 12 anos, Bernardo, de 10, Arthur, de 5.