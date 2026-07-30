Luciano Huck comemora aprovação do filho Benício no na faculdadeReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Luciano Huck usou as redes sociais, nesta quinta-feira (30), para celebrar uma conquista do filho Benício, de 18 anos. O jovem foi aprovado no Insper, instituição de ensino superior localizada em São Paulo.
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Luciano Huck comemora aprovação do filho Benício no na faculdade - Reprodução / Instagram

Ao compartilhar a notícia, o apresentador demonstrou o orgulho dele e de Angélica pelo resultado alcançado pelo herdeiro. "Pais orgulhosos! Parabéns, Beni! Valeu todo seu esforço e dedicação", declarou Huck.

Conhecido pela atuação em áreas como administração, economia e direito, o Insper possui nota máxima, 5, na avaliação do Ministério da Educação (MEC).

Benício optou por um caminho diferente do irmão mais velho, Joaquim, de 21 anos. O primogênito de Luciano Huck e Angélica estuda na New York University, em Nova York, nos Estados Unidos.