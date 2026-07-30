Gabriel Medina e Isabella Arantes fazem ensaio antes do casamento - Torin Zanette

Gabriel Medina e Isabella Arantes fazem ensaio antes do casamentoTorin Zanette

Publicado 30/07/2026 12:45 | Atualizado 30/07/2026 12:46

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Nas fotos, o casal aparece à beira-mar, em clima de romance. Na legenda da publicação, Isabella celebrou o novo capítulo da relação. "Para sempre começa hoje."



A cerimônia será realizada na Capela Mira, cerca de 20 dias depois do pedido de casamento. Medina pediu a modelo em noivado no dia 10 de julho, durante uma viagem do casal a Lisboa, em Portugal.



Antes de subir ao altar, Isabella recebeu do surfista um buquê de rosas e uma joia da Tiffany. Ela mostrou os presentes aos seguidores por meio dos Stories do Instagram.



Na noite de quarta-feira (29), a noiva também ganhou uma despedida de solteira surpresa, organizada por amigas e familiares. A comemoração contou com bebidas, pizzas e máscaras com o rosto de Medina.



Os primeiros rumores sobre o romance surgiram em junho de 2025. Dois meses depois, o casal tornou o namoro público. Nas fotos, o casal aparece à beira-mar, em clima de romance. Na legenda da publicação, Isabella celebrou o novo capítulo da relação. "Para sempre começa hoje."A cerimônia será realizada na Capela Mira, cerca de 20 dias depois do pedido de casamento. Medina pediu a modelo em noivado no dia 10 de julho, durante uma viagem do casal a Lisboa, em Portugal.Antes de subir ao altar, Isabella recebeu do surfista um buquê de rosas e uma joia da Tiffany. Ela mostrou os presentes aos seguidores por meio dos Stories do Instagram.Na noite de quarta-feira (29), a noiva também ganhou uma despedida de solteira surpresa, organizada por amigas e familiares. A comemoração contou com bebidas, pizzas e máscaras com o rosto de Medina.Os primeiros rumores sobre o romance surgiram em junho de 2025. Dois meses depois, o casal tornou o namoro público.

Quem é Isabella Arantes?



Isabella reúne mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e possui uma trajetória ligada à televisão e ao Carnaval. Ela fez parte do balé do "Domingão do Faustão", atuou como assistente de palco no "Domingo Legal" e estreou como musa do Salgueiro em 2025.



Antes do relacionamento com Medina, a modelo foi noiva do cantor Zé Felipe. A relação chegou ao fim antes de o artista iniciar o namoro com Virginia Fonseca.