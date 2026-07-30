Amanda Kimberlly fala sobre o dia de Helena em festa organizada pela madrasta, Bruna Biancardi - Reprodução / Instagram

Amanda Kimberlly fala sobre o dia de Helena em festa organizada pela madrasta, Bruna BiancardiReprodução / Instagram

Publicado 30/07/2026 11:26

Rio - Amanda Kimberlly mostrou nas redes sociais como terminou o dia de Helena, sua filha com Neymar, após a menina participar de uma festa ao lado da irmã, Mel , filha do jogador com Bruna Biancardi.