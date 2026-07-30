Amanda Kimberlly fala sobre o dia de Helena em festa organizada pela madrasta, Bruna BiancardiReprodução / Instagram
Em uma publicação no Story, Helena apareceu sorridente em casa, cercada por brinquedos, livros e outros presentes recebidos durante a comemoração. Amanda agradeceu o carinho dedicado à filha.
"Hoje o dia [da] Tutuca foi só alegria e muito amor... Obrigada pelos presentes", escreveu a modelo, com um emoji de coração branco.
A postagem foi feita poucas horas depois da celebração organizada por Bruna Biancardi para festejar os aniversários de Helena e Mel. Apesar da proximidade entre os acontecimentos, Amanda não citou diretamente a influenciadora nem comentou detalhes do evento.
A festa ocorreu na casa de Bruna e reuniu familiares e amigos das meninas. A celebração conjunta foi planejada porque as datas de aniversário coincidiram com o período em que a família esteve nos Estados Unidos para acompanhar Neymar durante a Copa do Mundo de 2026.
A comemoração teve decoração infantil, brincadeiras e atividades para as crianças. Neymar também participou do encontro e apareceu ao lado das filhas em registros publicados nas redes sociais.
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