Erika Januza agradece apoio após término com Arlindinho Reprodução/Instagram
"Quando dividi alegrias vocês estiveram comigo e agora dividindo decepções, que não são exclusividade minha, todo mundo sofre na vida. Coisas ainda piores, minha dor é um grão de areia no Saara; vocês também estão comigo. E estão deixando tudo menos pesado por aqui", escreveu.
A apresentadora do "Saia Justa", do GNT, também citou os abraços que recebeu nas ruas e no aeroporto, além dos relatos enviados por pessoas que passaram por situações parecidas. "Obrigada por todas as mensagens, abraços no aeroporto, abraços pela rua, e-mails dividindo situações pessoais, directs, WhatsApps de corações se abrindo. Obrigada mesmo. Hoje é meu oitavo dia de novena da mãe rainha! Deus na frente! Vira página, bola pra frente! Beijos a todos!", completou.
Tati Machado, Eliana e Viviane Araújo estiveram entre as famosas que deixaram mensagens de apoio na publicação. "Erika, amada, receba meu abraço muito carinhoso. Você não está sozinha. Siga sendo a mulher incrível que você é! E o tempo é o melhor remédio. Disso, eu sei bem", escreveu Viviane. A Rainha de bateria do Salgueiro também sofreu com a repercussão nacional de uma traição. Na época,Viviane terminou com Belo após descobrir uma traição dele com a modelo Luciana Picorelli enquanto ele estava preso.
Na quarta-feira (29), Erika falou ao vivo no "Saia Justa" sobre os últimos acontecimentos de sua vida pessoal. A atriz afirmou que enfrentou dias difíceis e classificou o episódio como uma "irresponsabilidade emocional". "Nesta semana, minha vida virou um caos, não por obra minha, mas talvez por obra da minha sensibilidade de acreditar no amor, porque a responsabilidade do que eu estou sentindo agora e de tudo que aconteceu não é minha", declarou.
Erika também disse que não se arrepende da forma como viveu o relacionamento e falou sobre os questionamentos que costumam surgir após uma decepção amorosa. "Eu entreguei tudo de bom que eu tinha para entregar, e não me arrependo. Não me arrependo de ter compartilhado momentos felizes e de ter vivido, porque eu amei. E eu posso dizer que eu amo, eu não sou uma pessoa que ama de forma falsa. Aí depois vem aquele momento 'o que eu fiz de errado? O problema tá comigo?', porque a mulher está sempre achando que o problema é com ela", afirmou.
Em outro trecho, a apresentadora relatou que soube do caso por meio de imagens que circularam na internet. "Eu dei o que eu tinha para dar e recebi o que a outra pessoa tinha para dar, cada um dá o que tem. [...] Eu vivi uma história muito feliz, estava tudo certo e, de repente você acorda com uma foto e vídeo de uma pessoa ferindo o seu inegociável, te desrespeitando e colocando a sua história, o seu nome, o seu relacionamento e o seu combinado no chão."
Erika Januza e Arlindinho tornaram o namoro público em dezembro de 2025. O fim da relação ganhou repercussão após a divulgação de imagens do sambista na saída de uma casa de swing, no Rio.
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