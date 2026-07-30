Erika Januza durante o Saia Justa, do GNT - Reprodução de vídeo

Erika Januza durante o Saia Justa, do GNTReprodução de vídeo

Publicado 30/07/2026 07:01 | Atualizado 30/07/2026 07:02

Rio - Erika Januza desabafou sobre a polêmica envolvendo o romance com Arlindinho durante o "Saia Justa", do GNT, nesta quarta-feira (29). Em um longo desabafo, a atriz expressou tristeza ao relatar a descoberta das fotos e vídeos do artista deixando uma casa de swing, apontou a "irresponsabilidade emocional" dele e ainda refletiu sobre o inegociável: "Você vai embora com a sua dignidade."

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"Nessa semana, minha vida virou um caos, não por obra minha, mas talvez por obra da minha sensibilidade de acreditar no amor, porque a responsabilidade do que eu estou sentindo agora e de tudo que aconteceu não é minha. Eu dei o que podia dar, e recebi o que a outra pessoa tinha para dar. Cada um dá o que tem... Eu vivi uma história muito feliz, estava tudo certo e, de repente, você acorda com uma foto e vídeo de uma pessoa ferindo o seu inegociável, te desrespeitando e colocando a sua história, o seu nome, o seu relacionamento e o seu combinado no chão. Irresponsabilidade emocional", iniciou.

"Eu entreguei tudo de bom que eu tinha para entregar, e não me arrependo. Não me arrependo de ter compartilhado momentos felizes e de ter vivido, porque eu amei. E eu posso dizer que eu amo, porque eu não sou uma pessoa que ama de forma falsa... É muito difícil. Às vezes, primeiro você quer ficar com vergonha. Depois: 'vergonha de quê? não fiz nada'. Depois, sente aquele momento de negação: 'é mentira'. Aí depois vem aquele momento 'o que eu fiz de errado? O problema está comigo?', porque a mulher está sempre achando que o problema é com ela... Até você entender que é livramento", continuou.

"Até você entender que é livramento... Um dia, aqui no seu sofá, eu disse: 'O que você faz quando tem um inegociável e a pessoa vai lá e fere o inegociável, porque você ama aquela pessoa?'. E aí, você quer continuar com ela, você queria que fosse tudo mentira, mas não é. Hoje eu tenho a resposta sem titubear: Você vai embora com a sua dignidade. Eu não vou deixar de existir", concluiu.

Assista:

Depoimento honesto e visceral de Erika Januza #saiajusta pic.twitter.com/Y9CYD7Dm6S — Canal GNT (@canalgnt) July 30, 2026

Arlindinho se manifesta

Horas antes, Arlindinho falou sobre o assunto e pediu desculpas à Érika em uma publicação feita no Instagram. "Minhas atitudes decepcionaram pessoas que não mereciam passar por isso. A Erika, quero pedir desculpas publicamente. E reafirmo aqui o que falei pessoalmente. Sinto muito por ter decepcionado você. Tenho muito respeito pela sua história e pela mulher que você é", afirmou ele em um trecho do texto.

Os rumores da possível separação deles começaram após a divulgação de um vídeo que, segundo a colunista Fábia Oliveira, mostraria o artista na saída de uma casa de swing acompanhado por duas mulheres. Depois do episódio, a atriz arquivou as fotos que mantinha ao lado do cantor no Instagram e deixou de segui-lo na plataforma.

