Manuela Dias explica por que manteve Odete Roitman viva em 'Vale Tudo' - Reprodução / Instagram

Manuela Dias explica por que manteve Odete Roitman viva em 'Vale Tudo'Reprodução / Instagram

Publicado 28/07/2026 08:42

Rio - Manuela Dias revelou por que decidiu mudar um dos momentos mais marcantes de "Vale Tudo" e não matou Odete Roitman no fim do remake. Para a autora, a sobrevivência da vilã representou a permanência das estruturas de poder.

"Por que eu não matei a Odete? Porque a elite não morre. A elite e o poder instituído eles mudam pra continuar igual, é como o capitalismo. Então, pra mim fez todo o sentido que a Odete ficasse viva", explicou, em entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia.

Na versão original, exibida entre 1988 e 1989, o assassinato da personagem se tornou um dos maiores mistérios da televisão brasileira. Já na adaptação lançada em 2025, Manuela optou por dar outro destino à vilã interpretada por Débora Bloch.

A autora também comentou as críticas provocadas pelas alterações na história. Segundo ela, a repercussão mostrou o envolvimento do público com a novela. "Entendo muito a angústia do público em relação às mudanças (...) Que bom que gerou polêmica, porque o pior sentimento é a indiferença", afirmou.

Entre as novidades do remake, Manuela destacou a revelação de que Leonardo Roitman, vivido por Guilherme Magon, estava vivo e escondido da família. "O Leozinho, filho da Odete... Eu tive essa ideia no meio da noite, eu disse: 'Ele não morreu'. Isso foi a grande decolada da novela em termos de ibope", contou.

Para a autora, repetir toda a estrutura da obra original não faria sentido. "Reclamar não quer dizer não gostar, quer dizer se importar. E a gente foi propondo esse jogo. Não faria sentido fazer uma novela toda igual", concluiu.