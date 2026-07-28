Manuela Dias explica por que manteve Odete Roitman viva em 'Vale Tudo'Reprodução / Instagram
Manuela Dias explica por que manteve Odete Roitman viva em 'Vale Tudo'
Autora comentou a mudança no desfecho da vilã e falou sobre as escolhas feitas no remake
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