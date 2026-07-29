Nuri é participante do 'Masterchef'Reprodução de vídeo / Band
Nuri descobriu durante as gravações do #MasterChefBR que o pai está internado em estado terminal. pic.twitter.com/kI0ZWZTXfT— Central Reality (@centralreality) July 29, 2026
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Nuri é participante do 'Masterchef'Reprodução de vídeo / Band
Nuri descobriu durante as gravações do #MasterChefBR que o pai está internado em estado terminal. pic.twitter.com/kI0ZWZTXfT— Central Reality (@centralreality) July 29, 2026
Participante do 'Masterchef' diz que o pai está em estado terminal
Relato comoveu os jurados do reality culinário e internautas
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