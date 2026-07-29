Nuri é participante do 'Masterchef' - Reprodução de vídeo / Band

Nuri é participante do 'Masterchef'Reprodução de vídeo / Band

Publicado 29/07/2026 11:29 | Atualizado 29/07/2026 14:06

Rio - Participante do "MasterChef Brasil" , da Band, Nuri Eftekhari comoveu os jurados e os internautas ao revelar, no episódio exibido nesta terça-feira (28), que descobriu durante as gravações do reality culinário que o pai está internado em estado terminal. O assunto surgiu quando o cozinheiro foi escolhido por Gabriela para compor a equipe dela em uma dinâmica em grupo.

Ela explicou que os dois passavam por uma fase pessoal difícil. "Nossos pais estão internados", afirmou Gabriela. Nuri, de 29 anos, deu mais detalhes do quadro do familiar. "Meu pai está internado em estado terminal, ele está com câncer. Ele não me avisou até sexta passada, por causa do 'Masterchef'. Eu só soube quando ele estava em cirurgia, ele já voltou entubado. Ele está bem fraquinho".

O participante recebeu o carinho dos jurados do reality culinário. "Nossa, meus sentimentos…", afirmou a chef Helena Rizzo. "Meus sentimentos, Nuri", disse Henrique Fogaça. Erik Jacquin comentou: "Essa é a fase mais difícil da vida."

Nuri descobriu durante as gravações do #MasterChefBR que o pai está internado em estado terminal. pic.twitter.com/kI0ZWZTXfT — Central Reality (@centralreality) July 29, 2026

O participante comentou: "A gente tem que ser muito ponta firme para aguentar estar aqui dentro, ainda sabendo que a gente tem essa questão fora. É uma luta muito forte. É o dobro de força para estar aqui dentro."

Nas redes sociais, os internautas demonstraram apoio a Nuri. "Em torcida por você e pelo seu pai... Passei exatamente igual com o meu paizinho, compartilho minha força e energias positivas!", afirmou um usuária do Instagram. "Sinto muito pelo seu pai, Nuri! Toda força para e sua família!", disse outro. "Nuri, acabei de ver o episódio! Meus sentimentos você é muito forte em estar atravessando por todo esse processo em um reality que te expõe e te leva ao limite. Que Deus abençoe você, seu pai e toda a sua família! Que seja feita a vontade Dele! Se sinta abraçado pelo Brasil nesse momento", destacou uma terceira pessoa.

