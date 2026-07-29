Adônis (Gabriel Fuentes) trabalha em A Nobreza do Amor - Estevam Avellar / TV Globo

Adônis (Gabriel Fuentes) trabalha em A Nobreza do AmorEstevam Avellar / TV Globo

Publicado 29/07/2026 05:00 | Atualizado 29/07/2026 15:37

Rio - No ar como o cabo Adônis em " A Nobreza do Amor" , Gabriel Fuentes adianta que o personagem passará por transformações íntimas nos próximos capítulos da novela das 18h, da TV Globo. No folhetim de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o policial vive uma relação de respeito e dependência com a mãe, Dona Geralda (Carol Badra), além de sempre estar atento ao que acontece nas ruas da cidade fictícia de Barro Preto. Ele, entretanto, viverá novas experiências em breve.

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"Os próximos capítulos trarão grandes reviravoltas, com situações que ele sempre quis viver, mas nunca teve oportunidade", antecipa o ator, sem entregar mais detalhes.

Para dar veracidade ao lado halterofilista (atleta de levantamento de peso) do personagem, Gabriel se dedicou à rotina de exercícios físicos. "Acho que agora, de fato, o personagem já está aqui, sabe? E acredito que isso contribui muito para todo esse processo", destaca.

A troca artística com o elenco da novela também é mencionada pelo artista. "Contracenar com Carol Badra, Marcelo Médici, Raíssa Xavier, João Fontenelle, Paulinho Lessa, a Júlia, que faz a criança, é maravilhoso. Nossa, é incrível! O César (Ferrario) também, que faz o delegado, é muito, muito incrível", declara.

Com a estreia na televisão em "Malhação", Gabriel acumula trabalhos em diferentes produções, como "Nos Tempos do Imperador", na TV Globo, "Reis", na Record, fez uma participação em "Dona de Mim", integrou o elenco da série "Os Donos do Jogo", da Netflix, e protagonizou o filme "Melhor Amigo".

"Entendi que não existe sucesso da noite para o dia. Cada teste, cada curso, cada personagem e até mesmo os ‘nãos’ fizeram parte da construção da minha carreira. Hoje consigo olhar para trás e perceber que cada negativa também teve um papel importante, porque me preparou para aproveitar as oportunidades quando elas chegaram. Aprendi a confiar no processo e entendi que os ‘nãos’ fazem parte da profissão", diz.



Nos últimos anos, Gabriel acredita ter amadurecido tanto artisticamente quanto pessoalmente. "Hoje confio muito mais no meu processo e entendo que cada personagem exige uma entrega diferente. Continuo estudando porque acredito que um ator nunca está pronto. Sempre existe uma nova técnica, uma nova experiência ou um novo olhar para incorporar ao trabalho", diz ele, que vislumbra o futuro profissional.

"Tenho muita vontade de viver um grande vilão. São personagens cheios de camadas, conflitos e nuances, que oferecem um desafio enorme para o ator. Também quero trabalhar com diretores que admiro, dividir cena com colegas que sempre foram referência para mim e experimentar outros formatos do audiovisual. Quero fazer mais cinema, streaming e teatro, sem deixar de lado as novelas. Acredito que transitar por diferentes linguagens é uma forma de evoluir e descobrir novas possibilidades como artista", conclui.



