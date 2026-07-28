Gil do Vigor - Reprodução / Instagram

Gil do Vigor Reprodução / Instagram

Publicado 28/07/2026 13:14

Rio - Gil do Vigor revelou que teve sua primeira experiência sexual aos 27 anos e classificou o momento como um "caos". Durante participação no "Papo de Segunda", do GNT, o apresentador, hoje com 35 anos, relatou que enfrentava inseguranças com a aparência e conflitos entre sua orientação sexual e a religião.

"A primeira vez que eu fiz sexo foi o caos. Foi muito ruim. Eu era muito feio, de fato, as fotos estão aí para provar. Eu tinha uma dificuldade com a minha aparência e estava naquele conflito religioso, e tentei", afirmou.

O economista contou que já tentava viver a experiência desde a adolescência, mas não conseguia seguir adiante. "A minha primeira vez foi com 27 anos, mas desde os 17, 18 que eu vinha tentando. Mas eu não conseguia", admitiu.

Segundo Gil, o episódio ocorreu durante um encontro duplo com a irmã, Juliana. Na ocasião, ela conhecia uma jovem que era amiga de Sammy, por quem o ex-BBB se sentia atraído.

"A primeira vez tinha um menino, ele era lindo, Sammy, maravilhoso. Eu acho que era assim, meu objeto de desejo. E minha irmã, Juliana, que também estava no processo, que ela é bissexual, e na época ela conheceu uma menina que era melhor amiga do Sammy. E marcamos e tinha um quarto pra cada um. Minha irmã foi vigorar e eu fui também", brincou.

Gil explicou que a ansiedade e o conflito religioso afetaram o encontro. Apesar do apoio do rapaz, ele não conseguiu continuar. "E esse rapaz era tão bonito, era tudo que eu queria. Eu estava muito ansioso, querendo e, ao mesmo tempo, aquela ansiedade por conta da religião. E, na hora que eu fui, que nós tiramos a roupa, o negócio não vigorou. Eu fiquei com muita ansiedade", descreveu.

"E comecei a ficar com aquela pressão na minha cabeça e ele falou: 'Não se preocupa'. Ele já era experiente e falou: 'Não, tudo bem'. Acho que é importante falar que os gays têm uma vigoração ali, um vai ficar com um papel e tal… Então, ele falou: 'Não se preocupe que vai dar certo'", lembrou.

O apresentador disse que se sentiu constrangido e decidiu interromper a relação. Naquele momento, ele temeu não despertar o interesse de outra pessoa. "Só que eu fiquei tão constrangido, porque eu não estava conseguindo e estava ansioso, eu estava com medo, que eu parei aquela relação. Ele começou a me representar tudo o que era ruim. Eu fiquei com medo, assustado, incapaz, senti que não ia ter outra pessoa que ia me desejar", desabafou.

Gil também procurou a irmã e pediu que os dois deixassem o local. "E aí eu bato no quarto da minha irmã e digo: 'Ju, pelo amor do Senhor, vem-te embora'", contou.

De acordo com o apresentador, a experiência deixou marcas e provocou receio em relações posteriores. "Aquilo me constrangeu de uma forma que, durante muito tempo, eu tinha preocupação e não conseguia ir para o ato, porque eu tinha esse medo", observou.

Hoje, Gil afirma que se conhece melhor e pretende se relacionar apenas com pessoas que respeitem seus desejos e sua forma de pensar. "Agora, mais velho, eu acho que não, acho que agora vai ser o inverso. Eu comecei muito conturbado, agora eu me conheço, agora eu sei o que eu gosto, o que eu quero e só vou me relacionar com pessoas que casem com minha opinião e entendimento, buscando o que complete a mim e ao outro", concluiu.