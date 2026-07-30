Pedro Alves interpreta Fernando na novela Quem Ama Cuida - Fabio Rocha / TVGlobo

Pedro Alves interpreta Fernando na novela Quem Ama CuidaFabio Rocha / TVGlobo

Publicado 30/07/2026 05:00

Rio - De volta às novelas, depois de viver Caco em "Dona de Mim", Pedro Alves interpreta o estudante de medicina Fernando em "Quem Ama Cuida", que ocupa a faixa das 21h, da TV Globo. Neto de Diná (Rosi Campos), o jovem deixou o interior para morar com a avó em São Paulo e se dedicar à universidade. A relação entre os familiares mostra um lado menos durão da governanta, que já chegou a ser apontada como uma das principais suspeitas pelo assassinato de Arthur Brandão (Antonio Fagundes).

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Pedro, inclusive, acredita que a funcionária de Pilar (Isabel Teixeira) é a autora do crime: "Acho que foi a Diná. E foi alguém botando na cabeça dela: 'você tem que fazer isso', e ela foi lá e fez. Um crime passional mesmo, com alguém lá falando no ouvido dela", opina o ator.

A chegada de Fernando à cidade grande não foi simples. Pilar exigiu que ele trabalhasse para pagar a estadia na mansão dela. Sendo assim, o jovem conseguiu um emprego na clínica de estética de Rafael (João Vitor Silva), filho da vilã, e César (Rainer Cadete). Desde então, concilia os estudos com o trabalho.

"Fernando é um menino muito inteligente, determinado e ousado... As pessoas geralmente têm muito medo da Pilar. Ele é um menino pobre, que vai morar do nada nesse apartamento gigante. Só que ele é muito confiante", destaca Pedro, que defende a postura do personagem. "O Fernando é justo, mas joga o jogo".

O futuro amoroso de Fernando desperta curiosidade no público, já que há rumores de que ele pode se envolver com Maurício (João Victor Gonçalves), mais conhecido como Mau Mau. "A gente está no início da história, então tem muita coisa que pode acontecer. E se eu soubesse também não ia falar", brinca Pedro.