'Quem Ama Cuida': Dora termina casamento com Ademir

Rio - Ademir (Dan Stulbach) vê sua vida exposta após a denúncia de Suely (Julia Stockler) e sua imagem começa a sofrer o impacto do crime que teria cometido em "Quem Ama Cuida" . Com isso, o casamento com Dora (Mariana Ximenes) também desmorona. Abalada com as acusações, ela se recusa a aceitar as justificativas do marido.

A decepção faz com que ela se afaste e questione todo o relacionamento. O advogado tenta minimizar a situação e insiste que precisa de uma nova chance. Ele busca se reaproximar e demonstra preocupação em recuperar a família. Em conversas com pessoas próximas, como Carmita (Deborah Evelyn) e André (Henrique Barreira), ele pede ajuda para convencer Dora a permitir seu retorno para casa.

O conflito ganha ainda mais força porque Dora não está disposta a ignorar as denúncias nem a agir como se nada tivesse acontecido. Mesmo diante das tentativas de Ademir de retomar a convivência, ela mantém uma postura firme e exige que ele enfrente as consequências de seus atos.

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