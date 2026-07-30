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'Quem Ama Cuida': Dora termina casamento com Ademir
Televisão

'Quem Ama Cuida': Dora termina casamento com Ademir

Mulher do advogado descobre denúncia de assédio feita por Suely

L
Leticia Pessôa
Dora e Ademir se separam
Dora confronta Ademir após denúncia de assédio
Dora se decepciona ao saber de caso extraconjugal do marido
casamento de Ademir desmorona após Dora descobrir traições
Traída, Dora não aceita justificativas de Ademir
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Rio - Ademir (Dan Stulbach) vê sua vida exposta após a denúncia de Suely (Julia Stockler) e sua imagem começa a sofrer o impacto do crime que teria cometido em "Quem Ama Cuida". Com isso, o casamento com Dora (Mariana Ximenes) também desmorona. Abalada com as acusações, ela se recusa a aceitar as justificativas do marido.
A decepção faz com que ela se afaste e questione todo o relacionamento. O advogado tenta minimizar a situação e insiste que precisa de uma nova chance. Ele busca se reaproximar e demonstra preocupação em recuperar a família. Em conversas com pessoas próximas, como Carmita (Deborah Evelyn) e André (Henrique Barreira), ele pede ajuda para convencer Dora a permitir seu retorno para casa. 
O conflito ganha ainda mais força porque Dora não está disposta a ignorar as denúncias nem a agir como se nada tivesse acontecido. Mesmo diante das tentativas de Ademir de retomar a convivência, ela mantém uma postura firme e exige que ele enfrente as consequências de seus atos.
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