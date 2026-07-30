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'Quem Ama Cuida': Dora termina casamento com Ademir
Mulher do advogado descobre denúncia de assédio feita por Suely
Rio - Ademir (Dan Stulbach) vê sua vida exposta após a denúncia de Suely (Julia Stockler) e sua imagem começa a sofrer o impacto do crime que teria cometido em "Quem Ama Cuida". Com isso, o casamento com Dora (Mariana Ximenes) também desmorona. Abalada com as acusações, ela se recusa a aceitar as justificativas do marido.
A decepção faz com que ela se afaste e questione todo o relacionamento. O advogado tenta minimizar a situação e insiste que precisa de uma nova chance. Ele busca se reaproximar e demonstra preocupação em recuperar a família. Em conversas com pessoas próximas, como Carmita (Deborah Evelyn) e André (Henrique Barreira), ele pede ajuda para convencer Dora a permitir seu retorno para casa.
O conflito ganha ainda mais força porque Dora não está disposta a ignorar as denúncias nem a agir como se nada tivesse acontecido. Mesmo diante das tentativas de Ademir de retomar a convivência, ela mantém uma postura firme e exige que ele enfrente as consequências de seus atos.
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