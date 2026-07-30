Fernanda de Freitas e Pietra Quintela vão interpretar Silvia e Hanna em Por Você - Angélica Goudinho / TV Globo

Fernanda de Freitas e Pietra Quintela vão interpretar Silvia e Hanna em Por VocêAngélica Goudinho / TV Globo

Publicado 30/07/2026 13:27

Rio - A TV Globo divulgou, nesta quinta-feira (30), as primeiras imagens de Fernanda de Freitas e Pietra Quintela, que interpretarão Silvia e Hanna, mãe e filha, respectivamente, em "Por Você". Escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, a novela estreia no dia 17 de agosto na faixa das 19h, da TV Globo.

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Bailarina desde a infância, Silvia viu a carreira ser interrompida por uma gravidez inesperada no auge da profissão. Anos depois, encontrou no ensino uma forma de permanecer próxima da arte e, desde então, comanda a academia Dança em Movimento, nos arredores da Vila Maravilha. Ela, que foi grande amiga de Vanessa (Alinne Moraes), busca uma forma de lidar com frustrações do passado após retornar ao Rio.

Afastada das novelas desde "Um Lugar ao Sol" (2021), Fernanda dá mais detalhes sobre a personagem. "A Silvia é misteriosa. Ao mesmo tempo em que é amiga da Vanessa, ela contesta muitas atitudes da vilã. Já na relação com a filha, embora seja uma mãe amorosa, também é tóxica, porque quer que a menina atinja a perfeição como bailarina. Eu diria que a Silvia tem essa característica: é uma pessoa que você não sabe exatamente se é do bem ou do mal", reflete a atriz.

A artista, que é bailarina desde a infância, ainda celebra a oportunidade de voltar a praticar dança devido ao papel na novela. "Uma das grandes felicidades de fazer a Silvia é poder mostrar meu lado bailarina. Comecei a dançar aos oito anos de idade e me apaixonei pelo balé. Cheguei a dar aulas para crianças quando morava em Rio Preto. Parei quando fui estudar Psicologia e voltei a dançar aos 24 anos, já atriz, porque sentia necessidade de retomar esse trabalho de consciência corporal, e dancei por 15 anos", lembra.

"Parei na pandemia e só voltei agora, seis anos depois, para viver a Silvia. Então, está sendo uma delícia. É uma personagem pela qual eu tenho que agradecer, porque, quando voltei a dançar para interpretar essa ex-bailarina que é professora de balé e dona de um espaço de dança, percebi o quanto sou apaixonada por isso e como não deveria ter parado. Eu estou amando", conclui.



