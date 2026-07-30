Juju Salimeni mora com o noivo em mansão na capital paulista - Reprodução/Instagram

Juju Salimeni mora com o noivo em mansão na capital paulista Reprodução/Instagram

Publicado 30/07/2026 16:07

Rio - Juju Salimeni relatou nesta quarta-feira (30) as dificuldades que enfrenta para concluir a decoração de sua mansão. A apresentadora, que mora no imóvel há cerca de um ano, contou ter sido vítima de golpes aplicados por duas marcenarias, o que atrasou a finalização do projeto.

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"Tá fazendo um ano que eu me mudei pra cá, um ano que tomei golpe de duas marcenarias e não consigo finalizar minha casa. Isso é muito frustrante", escreveu.

A apresentadora disse que ficou abalada com a situação e criticou a postura dos responsáveis pelos prejuízos. "O nível de mau-caratismo das pessoas é absurdo. Aí a gente vê que essas pessoas têm exatamente o que merecem: uma vida de merda, problemas financeiros, problemas de saúde... Nada é por acaso! Tudo que você faz para o próximo, você recebe em dobro", completou.

Juju Salimeni vive com o noivo, Diogo Basaglia, em uma mansão localizada no bairro de Alphaville, em São Paulo. O imóvel conta com sala principal, sala de TV, escritório, suíte master, suíte de hóspedes, piscina aquecida, adega climatizada e sauna.