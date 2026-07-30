Mel Maia iniciou relacionamento com o lutador em fevereiro de 2025Reprodução/Instagram
Ela mostrou o atleta aproveitando momento à mesa após um jantar em restaurante, e comentou sobre personalidade do namorado. "Meio tímido, faz meu tipo. Babado", disse.
O casal mantém uma postura discreta, com poucas aparições e evitando o olhar público.
A atriz conheceu o lutador a partir de aulas de boxe que realizou com ele como instrutor. Ela iniciou o relacionamento com Medeiros em fevereiro de 2025, e assumiu o namoro em abril do mesmo ano.