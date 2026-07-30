Mel Maia iniciou relacionamento com o lutador em fevereiro de 2025 - Reprodução/Instagram

Mel Maia iniciou relacionamento com o lutador em fevereiro de 2025Reprodução/Instagram

Publicado 30/07/2026 16:07 | Atualizado 31/07/2026 06:05





Ela mostrou o atleta aproveitando momento à mesa após um jantar em restaurante, e comentou sobre personalidade do namorado. "Meio tímido, faz meu tipo. Babado", disse.



O casal mantém uma postura discreta, com poucas aparições e evitando o olhar público.



A atriz conheceu o lutador a partir de aulas de boxe que realizou com ele como instrutor. Ela iniciou o relacionamento com Medeiros em fevereiro de 2025, e assumiu o namoro em abril do mesmo ano. Rio – Mel Maia , de 22 anos, compartilhou um vídeo do namorado, Luan Medeiros, de 31, nas redes sociais, nesta quinta-feira (30), e se declarou para o lutador de boxe.Ela mostrou o atleta aproveitando momento à mesa após um jantar em restaurante, e comentou sobre personalidade do namorado. "Meio tímido, faz meu tipo. Babado", disse.O casal mantém uma postura discreta, com poucas aparições e evitando o olhar público.A atriz conheceu o lutador a partir de aulas de boxe que realizou com ele como instrutor. Ela iniciou o relacionamento com Medeiros em fevereiro de 2025, e assumiu o namoro em abril do mesmo ano.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa