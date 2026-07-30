Cauã Reymond relembra depressão após sucesso de 'Avenida Brasil' - Reprodução Instagram

Cauã Reymond relembra depressão após sucesso de 'Avenida Brasil'Reprodução Instagram

Publicado 30/07/2026 16:11

Rio - Cauã Reymond abriu o coração ao falar sobre um período de depressão vivido após o sucesso de Avenida Brasil (2012). Em participação no Charla Podcast, ao lado de Marcelo Adnet, o ator contou que enfrentou um sentimento de vazio justamente quando acreditava ter alcançado tudo o que sempre desejou.

Segundo Cauã, apesar do bom momento profissional e da felicidade na vida pessoal, ele não conseguia se sentir realizado. "Após Avenida Brasil eu acho que vivi uma pequena depressão. Eu sou um cara que acordo cedo, surfo, não me imobilizou. Mas naquele momento vivi muito sucesso, um casamento com uma pessoa especial, minha filha tinha nascido, tudo estava certo na minha vida, e eu não me sentia preenchido", afirmou.

O ator contou que buscar ajuda psicológica foi essencial para compreender o que estava vivendo. "Foi muito importante sentar em um consultório e falar: 'Tudo o que eu queria, eu conquistei'. Nunca imaginei, de onde eu saí, chegar até aqui", disse.

Infância marcada por perdas

Durante a conversa, Cauã também relembrou episódios difíceis da história de sua família e explicou que esse contexto influenciou a forma como encarava as próprias conquistas. "Minha mãe era empregada, HIV positivo, adotada. Minha avó foi mãe solteira. Minha tia foi adotada também, esquizofrênica, assassinada no hospício. Uma história extremamente trágica", relatou.

O artista afirmou que demorou a compreender que havia construído uma realidade muito diferente da que conheceu na infância.

Reflexão sobre saúde mental

Ao falar sobre o tema, Cauã destacou que momentos de sucesso também podem ser acompanhados por sofrimento emocional. "Na maioria das vezes, é no auge que a pessoa está com dificuldade. Não na caminhada. A maturidade e o apoio te ajudam a aceitar suas conquistas. Muita gente não aceita essas conquistas", refletiu.

Segundo o ator, a terapia foi determinante para superar esse período. "[Saí dessa] através da terapia, conversando, errando. Eu caio e levanto, quero aprender com meu erro", concluiu.