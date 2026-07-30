"Nunca vou achar normal isso, de verdade. Ingressos esgotados em 10 minutos e o maior público que esse estádio já recebeu. Eu quase tive um colapso antes de anunciar esse show", escreveu no X, antigo Twitter.
O artista comentou as dúvidas sobre a sua volta aos palcos após o tempo afastado. "Ficar um ano e meio fora, do jeito que funciona nosso mercado, gera todo tipo de pensamento. Mas estamos aqui de novo e eu não vejo a hora de pisar nesse palco. Vai ser o show das nossas vidas!".
Nunca vou achar normal isso, de verdade. Ingressos esgotados em 10 minutos e o maior público que esse estádio já recebeu. Eu quase tive um colapso antes de anunciar esse show. Ficar um ano e meio fora, do jeito que funciona nosso mercado, gera todo tipo de pensamento. Mas estamos… pic.twitter.com/VME7RErQRn
No domingo (27), Jão realizou uma audição coletiva do disco no Vale do Anhangabaú, Região Central de São Paulo, e reuniu cerca de 11 mil pessoas. A estrutura montada no local, em formato de montanha, fazia referência a uma cova e reforçava os temas de encerramento de ciclos, transformação e renascimento presentes no disco.
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