Elton John - Reprodução / Instagram

Elton JohnReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2026 13:22 | Atualizado 22/07/2026 13:22

O cantor britânico fará no evento seu único show no Brasil após encerrar a fase de grandes turnês. A programação do feriado nacional também terá Gilberto Gil, Jon Batiste, e Luísa Sonza, que se apresenta no Palco Mundo ao lado de Roberto Menescal.

A edição de 2026 do Rock in Rio ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Com o esgotamento da data de Elton John, restam ingressos para apenas três noites.No dia 4 de setembro, o Foo Fighters será responsável pelo encerramento da programação. Em 5 de setembro, o Avenged Sevenfold assume o posto de headliner. Já no dia 13, o Twenty One Pilots fecha a edição do festival.A venda geral ocorre exclusivamente pela plataforma Ticketmaster Brasil. O ingresso para o gramado custa R$ 870 na modalidade inteira e R$ 435 na meia-entrada. Clientes Itaú pagam R$ 739,50. A compra não possui taxa de serviço.O festival também oferece o Comfort Zone, nova categoria que dá acesso a uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, com bares e banheiros próprios. Os valores são de R$ 1.950 para a inteira e R$ 975 para a meia-entrada. Clientes Itaú têm 15% de desconto e pagam R$ 1.657,50.