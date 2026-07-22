Elton JohnReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - O Rock in Rio 2026 esgotou os ingressos para mais uma data. A noite de 7 de setembro, que terá Elton John como principal atração, já não conta com entradas disponíveis a 45 dias do início do festival.
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Elton John - Reprodução / Instagram
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O cantor britânico fará no evento seu único show no Brasil após encerrar a fase de grandes turnês. A programação do feriado nacional também terá Gilberto Gil, Jon Batiste, e Luísa Sonza, que se apresenta no Palco Mundo ao lado de Roberto Menescal.
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A edição de 2026 do Rock in Rio ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Com o esgotamento da data de Elton John, restam ingressos para apenas três noites.

No dia 4 de setembro, o Foo Fighters será responsável pelo encerramento da programação. Em 5 de setembro, o Avenged Sevenfold assume o posto de headliner. Já no dia 13, o Twenty One Pilots fecha a edição do festival.

Como comprar ingressos

A venda geral ocorre exclusivamente pela plataforma Ticketmaster Brasil. O ingresso para o gramado custa R$ 870 na modalidade inteira e R$ 435 na meia-entrada. Clientes Itaú pagam R$ 739,50. A compra não possui taxa de serviço.

O festival também oferece o Comfort Zone, nova categoria que dá acesso a uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, com bares e banheiros próprios. Os valores são de R$ 1.950 para a inteira e R$ 975 para a meia-entrada. Clientes Itaú têm 15% de desconto e pagam R$ 1.657,50.