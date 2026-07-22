Montagem do Rock in Rio já está a todo vapor - Érica Martin/Agência O Dia

Montagem do Rock in Rio já está a todo vaporÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 22/07/2026 17:10 | Atualizado 22/07/2026 17:11

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou o esquema especial do serviço BRT Expresso para o Rock in Rio 2026 , que acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Rita Lee, na Zona Sudoeste. Para atender o público do festival, serão criadas três linhas temporárias, com tarifa de R$ 29.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o serviço funcionará exclusivamente nos dias do evento, que tem público estimado em até 100 mil pessoas. De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial de segunda-feira (20), a frota será composta por ônibus articulados e do tipo padron, e circulará pela calha exclusiva do BRT, reduzindo o impacto no trânsito.

Confira as linhas especiais

- SE008 - Terminal Jardim Oceânico x Terminal Centro Olímpico - BRT Expresso Rock in Rio - Serviço Direto;

- SE009 - Terminal Alvorada x Estação Morro do Outeiro - BRT Expresso Rock in Rio - Serviço Direto;

- SE010 - Terminal Paulo da Portela x Estação Morro do Outeiro - BRT Expresso Rock in Rio - Serviço Semi Direto com paradas em Praça Seca, Tanque e Taquara.

O pagamento da tarifa será feito através do sistema de bilhetagem digital do município, o Jaé. Segundo a SMTR, o valor de R$ 29 foi definido com base nos custos extras da operação especial apresentados pela MOBI-Rio.

Como vai funcionar?

Dos passageiros que utilizarem exclusivamente o serviço do BRT na ida e desembarcarem no Terminal Centro Olímpico ou na Estação Morro do Outeiro – pontos mais próximos do festival – será cobrada uma tarifa de R$ 24. Também será entregue uma pulseira que garantirá o acesso ao Terminal Centro Olímpico e à Estação Morro do Outeiro ao término do evento.

O valor corresponde ao complemento da tarifa paga no acesso BRT, equivalente a R$ 5, totalizando a tarifa do serviço especial. A cobrança será feita na chegada ao festival, mediante desconto por meio dos cartões Jaé, nos validadores instalados no entorno da Cidade do Rock.

Os passageiros que utilizarem o serviço especial do BRT apenas na volta pagarão a tarifa cheia, de R$ 29.

A pulseira será de uso individual e diário, não sendo reembolsável nem cumulativa. A cada dia do evento, o usuário deverá adquirir uma nova pulseira, que será identificada com cores diferentes.

Horários de funcionamento das estações

Durante os dias do evento, as estações no entorno do Parque Rita Lee funcionarão com horários especiais:

- Rio 2: das 5h às 22h;

- Parque Olímpico: das 6h às 10h;

- Pedro Corrêa: das 5h à 0h;

- Rede Sarah: operação 24 horas nos dias do evento.