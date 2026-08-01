Oruam é réu por lavagem de dinheiro e envolvimento com o Comando Vermelho Reprodução/Redes sociais
TJ revoga prisão do Oruam por tentativa de homicídio contra policiais
Juíza da 3ª Vara Criminal apontou que não há indícios que sustentem a tese de que o cantor tentou matar os policiais que realizaram uma ação na casa dele
Dedo numa ferida aberta
O Itamaraty exige desculpas pelas bravatas de Milei, mas tenta minimizar as declarações de Lula sobre o Paraguai — que podem custar caro aos brasileiros
Entre o frio que insiste e o calor que exagera: o Rio sob o El Niño
No calendário é inverno, mas o corpo discorda: fenômeno vindo do Pacífico dá as cartas no clima carioca e pode se intensificar até o verão
Justiça determina que Light restabeleça energia com urgência
Áreas da Zona Oeste e Baixada Fluminense ainda seguem sem luz após vendaval
Justiça decreta prisão de suspeito de atirar em mulher na Zona Oeste
Suellen da Silva foi atingida na cabeça e abandonada no Hospital Municipal Rocha Faria
Mais de 70 cones que bloqueavam vagas são apreendidos na Zona Sul
Além de ilegal, conduta costuma ser acompanhada da cobrança indevida de motoristas que estacionam seus veículos na região
Torcedores do Vasco e Fluminense se envolvem em briga generalizada
Policiamento precisou ser reforçado em São Gonçalo
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