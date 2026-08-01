Oruam é réu por lavagem de dinheiro e envolvimento com o Comando Vermelho - Reprodução/Redes sociais

Oruam é réu por lavagem de dinheiro e envolvimento com o Comando Vermelho Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/08/2026 12:40

Rio - A Justiça revogou, nesta sexta-feira (31), a prisão do cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam . A juíza Tula Corrêa, da 3ª Vara Criminal, concluiu que não havia elementos suficientes para sustentar a tese de que o cantor cometeu uma tentativa de homicídio contra os policiais civis durante uma ação na casa dele, no Joá, Zona Sudoeste do Rio, em julho de 2025.

"Embora a conduta imputada possa revelar perigo e eventual relevância penal sob outra tipificação, os indícios colhidos até o momento não autorizam concluir que o acusado tenha assumido o risco de produzir a morte das vítimas", escreveu a magistrada.

Nas redes sociais, a mãe do rapper, Márcia Gama Nepomuceno, celebrou a decisão da Justiça e afirmou que o filho ganhou mais uma batalha.

"Há batalhas que precisamos atravessar na raça, com fé e de joelhos diante de Deus. Esse tempo de deserto, tanto para mim, quanto para toda a minha família, nos trouxe muitas lições. Nos fez amadurecer e crescer. A dor do mundo não vem apenas para nos ferir. Ela também vem para nos ensinar", publicou Márcia.

Com a decisão, Oruam deixa de ser considerado foragido da Justiça. No entanto, a Justiça manteve as medidas cautelares que haviam sido impostas. Ele estava sendo procurado desde fevereiro, após ter a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas judiciais. Ele teria violado as regras do uso de tornozeleira eletrônica em cerca de 70 ocasiões.

De acordo com a denúncia, o ataque aconteceu durante operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) na sua mansão no Joá, na Zona Sudoeste. O delegado Moyses Santana, titular distrital, e um oficial de cartório da Polícia Civil buscavam cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente apontado por envolvimento com o tráfico de drogas que estaria escondido na residência. Durante a abordagem, os agentes foram alvos de pedras arremessadas.

Ainda durante a decisão, a juíza absolveu sumariamente Victor Hugo Vieira dos Santos, Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira e Pablo Ricardo de Paula Silva de Morais. Eles estavam sendo revistados por policiais no momento em que as pedras foram arremessadas.