Serviço integra Freguesia, Curicica e Taquara ao sistema BRT - Foto: Marco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio

Serviço integra Freguesia, Curicica e Taquara ao sistema BRTFoto: Marco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio

Publicado 25/07/2026 10:25

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"A gente está chegando a 815 ônibus só na MOBI-Rio, entre articulados e ônibus comuns. São 387 ônibus novos no sistema de ônibus comuns. Estamos avançando com o compromisso assumido com a população de fazer com as linhas de ônibus a mesma transformação que nós fizemos com o BRT. E o Conexão BRT é exatamente isso. São linhas de integração nessas regiões da cidade que têm uma demanda enorme para acessar o BRT. A população precisa de transporte seguro, previsível, com ônibus novo, de qualidade, para acessar o BRT e poder chegar até o seu destino final", destacou Cavaliere.A linha 54 fará a ligação entre o Centro Olímpico e o Anil, com paradas no Riocentro, Projac, Curicica, Taquara, Pechincha, Freguesia e ParkJacarepaguá. O serviço funcionará diariamente, das 4h às 23h, com intervalos de oito minutos nos dias úteis. A nova operação cria a primeira conexão direta entre os bairros da Freguesia, Curicica e Taquara e o sistema BRT, sem necessidade de baldeação. Além disso, passa a integrar os dois lados da Linha Amarela, tendo o Anil como ponto final.Os ônibus da linha também contam com catracas embarcadas, permitindo o embarque diretamente nos pontos convencionais. O pagamento da tarifa poderá ser feito pelo Jaé, via Pix ou com o Riocard, exclusivo para beneficiários do Bilhete Único Intermunicipal.Secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes ressaltou a mudança na vida de quem frequenta a Zona Sudoeste. "Jacarepaguá é um bairro com alto adensamento populacional. Essa linha vai atender bastante gente, conectando o BRT ao sistema convencional de ônibus. É mais um passo importante poder atender uma região que já tinha uma demanda represada em Jacarepaguá", pontuou Arraes.