Serviço integra Freguesia, Curicica e Taquara ao sistema BRTFoto: Marco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio

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Larissa Amaral
Rio – A Prefeitura do Rio inaugurou, neste sábado (25), a linha 54 (Centro Olímpico X Anil), que integra os ônibus convencionais com o sistema BRT. O serviço do Conexão BRT amplia a oferta de transporte na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. Operado pela Mobi-Rio, a operação conta com uma frota de 25 veículos novos. O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) acompanhou o início do funcionamento da nova opção de transporte.
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Serviço integra Freguesia, Curicica e Taquara ao sistema BRT - Foto: Marco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio
Serviço integra Freguesia, Curicica e Taquara ao sistema BRT - Foto: Marco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio
Serviço integra Freguesia, Curicica e Taquara ao sistema BRT - Foto: Marco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio
Serviço integra Freguesia, Curicica e Taquara ao sistema BRT - Foto: Marco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio
Serviço integra Freguesia, Curicica e Taquara ao sistema BRT - Foto: Rafael Catarcione/ Prefeitura do Rio


"A gente está chegando a 815 ônibus só na MOBI-Rio, entre articulados e ônibus comuns. São 387 ônibus novos no sistema de ônibus comuns. Estamos avançando com o compromisso assumido com a população de fazer com as linhas de ônibus a mesma transformação que nós fizemos com o BRT. E o Conexão BRT é exatamente isso. São linhas de integração nessas regiões da cidade que têm uma demanda enorme para acessar o BRT. A população precisa de transporte seguro, previsível, com ônibus novo, de qualidade, para acessar o BRT e poder chegar até o seu destino final", destacou Cavaliere.

A linha 54 fará a ligação entre o Centro Olímpico e o Anil, com paradas no Riocentro, Projac, Curicica, Taquara, Pechincha, Freguesia e ParkJacarepaguá. O serviço funcionará diariamente, das 4h às 23h, com intervalos de oito minutos nos dias úteis. A nova operação cria a primeira conexão direta entre os bairros da Freguesia, Curicica e Taquara e o sistema BRT, sem necessidade de baldeação. Além disso, passa a integrar os dois lados da Linha Amarela, tendo o Anil como ponto final.

Os ônibus da linha também contam com catracas embarcadas, permitindo o embarque diretamente nos pontos convencionais. O pagamento da tarifa poderá ser feito pelo Jaé, via Pix ou com o Riocard, exclusivo para beneficiários do Bilhete Único Intermunicipal.

Secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes ressaltou a mudança na vida de quem frequenta a Zona Sudoeste. "Jacarepaguá é um bairro com alto adensamento populacional. Essa linha vai atender bastante gente, conectando o BRT ao sistema convencional de ônibus. É mais um passo importante poder atender uma região que já tinha uma demanda represada em Jacarepaguá", pontuou Arraes.

Conexão BRT
O serviço complementar conecta bairros e regiões que não são atendidos pelo sistema BRT. O Conexão BRT dispõe de ônibus que tem paradas de embarque em pontos convencionais. Atualmente, conta com quatro linhas:

28 – Terminal Curral Falso x Terminal Pingo D'Água (via Sepetiba);
54 – Centro Olímpico x Anil (nova linha);
67 – Campo Grande x Terminal Deodoro;
68 – Bangu x Terminal Deodoro.

Plano operacional – Linha 54 (Centro Olímpico x Anil)
Horário de funcionamento: todos os dias, das 4h às 23h.
Intervalo: 8 minutos nos dias úteis.