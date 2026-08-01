Fogo em vegetação ocorre perto de casas na SerrinhaReprodução/Rede Social
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a intensidade da fumaça que se espalha pela região.
GRANDE INCÊNDIO ATINGE ÁREA DE MATA NO COMPLEXO DA SERRINHA— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) August 1, 2026
Um grande incêndio atingiu uma área de mata no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, e chamou a atenção de moradores devido à intensidade das chamas e à grande quantidade de fumaça.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 13h50, e equipes do quartel de Campinho seguem atuando no local. Até o momento, o fogo não atingiu nenhuma residência. Não há registro de vítimas.
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