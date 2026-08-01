Fogo em vegetação ocorre perto de casas na SerrinhaReprodução/Rede Social

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima a residências na Rua Pereira da Costa, no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, na tarde deste sábado (1º).
LEIA MAIS: Polícia investiga incêndio que destruiu gráfica no Centro de Niterói
LEIA MAIS: Poste pega fogo em frente a unidade de saúde em São Gonçalo

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a intensidade da fumaça que se espalha pela região.


De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 13h50, e equipes do quartel de Campinho seguem atuando no local. Até o momento, o fogo não atingiu nenhuma residência. Não há registro de vítimas.