São Gonçalo: Poste incendiado mobilizou a Guarda Municipal e chamou a atenção de quem passava pela Rua Abílio José de Matos, em São GonçaloReprodução/Internet
Poste pega fogo em frente a unidade de saúde e mobiliza equipes em São Gonçalo
Incêndio ocorreu na manhã desta sexta-feira (31), no bairro Porto da Pedra. Não houve registro de feridos
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Atividade abordou conceitos jurídicos da atividade policial, uso da força e boas práticas operacionais pela Guarda Municipal de São Gonçalo
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