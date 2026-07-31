São Gonçalo: Poste incendiado mobilizou a Guarda Municipal e chamou a atenção de quem passava pela Rua Abílio José de Matos, em São Gonçalo - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Poste incendiado mobilizou a Guarda Municipal e chamou a atenção de quem passava pela Rua Abílio José de Matos, em São GonçaloReprodução/Internet

Publicado 31/07/2026 13:46

São Gonçalo - Um poste incendiou na manhã desta sexta-feira (31) na Rua Abílio José de Matos, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo . O equipamento fica em frente ao posto de saúde Barbosa Lima Sobrinho e chamou a atenção de moradores, pedestres e motoristas que passavam pelo local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As chamas atingiram a estrutura do poste e puderam ser vistas à distância. Por ocorrer em frente a uma unidade de saúde, o incidente gerou preocupação devido à intensa circulação de pacientes e profissionais na região.

A Guarda Municipal foi acionada para controlar o trânsito e isolar a área, garantindo a segurança de quem passava pelo local durante o atendimento da ocorrência.

Até o momento, as causas do incêndio não foram divulgadas. Também não há informações oficiais sobre possíveis danos à rede elétrica ou se o incidente provocou interrupção no fornecimento de energia para imóveis próximos.

O caso ocorre dois dias após a forte ventania que atingiu o estado do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (29), provocando quedas de árvores, danos à rede elétrica e falta de energia em diversos bairros da capital e da Região Metropolitana.

Desde então, moradores de diferentes localidades seguem relatando interrupções no fornecimento de energia. As concessionárias Light e Enel informaram que reforçaram as equipes de manutenção para acelerar os reparos, afetados principalmente pela queda de árvores sobre a rede elétrica.