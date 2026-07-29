São Gonçalo: projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe)Divulgação/Ascom
Obras do MUVI no Jardim Catarina seguem com força total
Novo corredor viário, com ciclovia, liga o bairro de Neves a Guanxidiba
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São Gonçalo promove aulas gratuitas de funcional no Parque RJ Nosso Sonho
Gonçalenses podem participar da atividade, de terça a sexta-feira, a partir das 17h
Prefeitura encaminhará gonçalenses para vagas de emprego na próxima sexta-feira
Edição do Programa Oportunidades acontecerá no Partage Shopping e oferecerá 44 vagas
Agentes do Grupamento Armado ROMU participam de capacitação no MPRJ
Atividade abordou conceitos jurídicos da atividade policial, uso da força e boas práticas operacionais pela Guarda Municipal de São Gonçalo
Obras de drenagem no complexo do Salgueiro seguem a todo vapor
Intervenções irão beneficiar moradores do Salgueiro, Luiz Caçador, Itaúna e Recanto das Acácias
Acusado de matar ex-companheira em São Gonçalo é preso no Espírito Santo
Investigado foi localizado, após mais de um mês foragido, em um sítio no interior durante ação conjunta das polícias civis de ambos estados
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