São Gonçalo: Parque é o melhor lugar para praticar diferentes atividades, desde que o antigo Piscinão parou de funcionar - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Parque é o melhor lugar para praticar diferentes atividades, desde que o antigo Piscinão parou de funcionarDivulgação/Ascom

Publicado 29/07/2026 19:47

São Gonçalo - O Parque RJ Nosso Sonho , no Boa Vista, sedia o maior núcleo de aulas esportivas realizadas pela Prefeitura de São Gonçalo. Uma das modalidades gratuitas que são realizadas no espaço é o treinamento funcional.

Para facilitar a participação dos gonçalenses, as aulas de funcional ocorrem às terças e quartas, em três turmas de uma hora, às 17h, às 18h e às 19h. Já às quintas e sextas-feiras, são duas turmas, às 17h e às 18h. “O treino funcional trabalha os movimentos naturais do corpo humano e fortalece os músculos, para que as pessoas tenham facilidade em realizar suas tarefas do dia a dia. Aqui, eu realizo um circuito onde todos os participantes praticam, de forma simultânea, um exercício diferente, como agachamentos, caminhadas rápidas e subida e descida de escada”, destacou o instrutor, Marcus Souza.

A aluna Neuza Caruso, de 65 anos, diz que o Parque é um ótimo local para realizar atividades. “O Parque, com certeza, é o melhor lugar para praticar diferentes atividades, desde que o antigo Piscinão parou de funcionar. Eu precisava realizar um exercício físico e essa aula é ótima e me ajudou muito. Moro aqui perto e chamei meus vizinhos para participar também”, contou.