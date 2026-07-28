São Gonçalo: suspeito foi capturado no Espírito Santo durante operação integrada da Polícia Civil - Reprodução/Internet

São Gonçalo: suspeito foi capturado no Espírito Santo durante operação integrada da Polícia Civil Reprodução/Internet

Publicado 28/07/2026 11:10

São Gonçalo - Após mais de um mês foragido, Erick Otávio de Araújo, conhecido como "Bebezão", foi preso nesta terça-feira (28) por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) , em ação conjunta com a Delegacia de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. O investigado é apontado como autor do feminicídio de Ana Carla da Silva Gadêlha, ocorrido no dia 13 de junho, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo.

A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, Erick estava escondido em um sítio no interior do Espírito Santo e foi localizado após um trabalho de inteligência que envolveu equipes dos dois estados.

De acordo com as investigações, Ana Carla foi morta após uma discussão motivada por ciúmes. A vítima foi atingida por golpes de tesoura no pescoço, na Rua Vitor Presh (antiga Rua 32), e morreu no local. Após o crime, o suspeito deixou o Rio de Janeiro para tentar escapar da prisão.

As diligências conduzidas pela DHNSG permitiram identificar o paradeiro do investigado, que foi capturado durante a operação integrada entre as polícias civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Ainda segundo a Polícia Civil, Erick já cumpriu 19 anos de prisão por tráfico de drogas e outros crimes, sendo apontado como integrante da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA).

Após os procedimentos de praxe, o preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A reportagem tentou contato com a defesa do investigado por meios digitais, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto e aguardando manifestações do suspeito.