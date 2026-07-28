São Gonçalo: suspeito foi capturado no Espírito Santo durante operação integrada da Polícia Civil Reprodução/Internet

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Leonardo Soares
São Gonçalo - Após mais de um mês foragido, Erick Otávio de Araújo, conhecido como "Bebezão", foi preso nesta terça-feira (28) por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), em ação conjunta com a Delegacia de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. O investigado é apontado como autor do feminicídio de Ana Carla da Silva Gadêlha, ocorrido no dia 13 de junho, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo.
A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, Erick estava escondido em um sítio no interior do Espírito Santo e foi localizado após um trabalho de inteligência que envolveu equipes dos dois estados.
De acordo com as investigações, Ana Carla foi morta após uma discussão motivada por ciúmes. A vítima foi atingida por golpes de tesoura no pescoço, na Rua Vitor Presh (antiga Rua 32), e morreu no local. Após o crime, o suspeito deixou o Rio de Janeiro para tentar escapar da prisão.
As diligências conduzidas pela DHNSG permitiram identificar o paradeiro do investigado, que foi capturado durante a operação integrada entre as polícias civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Ainda segundo a Polícia Civil, Erick já cumpriu 19 anos de prisão por tráfico de drogas e outros crimes, sendo apontado como integrante da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA).
Após os procedimentos de praxe, o preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A reportagem tentou contato com a defesa do investigado por meios digitais, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto e aguardando manifestações do suspeito.