São Gonçalo: suspeito foi capturado no Espírito Santo durante operação integrada da Polícia Civil Reprodução/Internet
Acusado de matar ex-companheira em São Gonçalo é preso no Espírito Santo
Investigado foi localizado, após mais de um mês foragido, em um sítio no interior durante ação conjunta das polícias civis de ambos estados
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PM remove 24 toneladas de barricadas durante operação em São Gonçalo
Ação do 7º BPM desobstruiu oito pontos na comunidade do Cano Furado para restabelecer a circulação de moradores
São Gonçalo promove leilão online de carros e motos apreendidos em agosto
Pregão virtual acontece no dia 11 de agosto; interessados já podem consultar os lotes e agendar a visita aos veículos
Operação contra barricadas apreende arma, drogas e motocicleta em São Gonçalo
Suspeito foi detido durante ação do PATAMO II na comunidade da Guindia, no bairro Santa Luzia
Obras em Santa Izabel estão dando mais qualidade de vida para os gonçalenses
Intevenções irão levar drenagem e pavimentação para 140 vias do bairro
Ampliação e manutenção da BR-101 exigem atenção redobrada dos motoristas
Intervenções da Arteris incluem ampliação da rodovia, recuperação do pavimento e serviços de manutenção em diversos municípios da região
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