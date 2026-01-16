Assassino foragido da Justiça, preso em ItaboraíFoto: Jornal O DIA
De acordo com a Polícia Civil, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra Maycon Douglas R. R., conhecido como “DG da Viúva”, investigado pela morte de Felipe Luciano D. O., crime ocorrido no dia 2 de fevereiro de 2024, no bairroda Bela Vista.
As investigações indicam que Felipe Luciano foi retirado à força de dentro do próprio apartamento por dois criminosos armados com pistolas. A vítima foi obrigada a sair do condomínio e levada em uma motocicleta pelos suspeitos.
O corpo de Felipe foi encontrado no dia seguinte, às margens da Estrada do Sapê, também em Itaboraí, com diversas marcas de disparos de arma de fogo, o que reforçou a linha de investigação de execução ligada ao tráfico de drogas.
Crime é tratado como homicídio qualificado
Segundo a Polícia Civil, o caso foi enquadrado como homicídio qualificado, levando em consideração a forma de execução, o uso de armas de fogo e o envolvimento de organização criminosa.
Após meses de trabalho investigativo, com cruzamento de informações, oitivas e análises de inteligência, os agentes da DHNSG identificaram Maycon Douglas como um dos autores do crime.
As investigações apontam que ele é integrante do Comando Vermelho e exerce função de liderança em comunidades como Viúva, em São Gonçalo, e Vila Brasil, Bela Vista e Três Pontes, em Itaboraí.
Ainda de acordo com os investigadores, o suspeito integra um grupo criminoso conhecido como “Tropa do Sombrão”, apontado como responsável por diversos homicídios no bairro de Manilha e em outros bairros da cidade.
Prisão em São Gonçalo e tentativa de fuga
Após trabalho de monitoramento e levantamento de informações de inteligência, os policiais localizaram o suspeito no bairro Monjolos, em São Gonçalo. No momento da abordagem, Maycon Douglas tentou fugir pulando da janela do apartamento onde estava, mas acabou lesionando o tornozelo após a queda e foi capturado.
Com ele, os agentes apreenderam uma pistola Bersa TPR9, calibre 9mm, que será periciada e pode ter sido utilizada em outros crimes investigados pela especializada.
Suspeito foi levado ao hospital e encaminhado ao sistema prisional
Após a prisão, Maycon Douglas foi conduzido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) para atendimento médico em razão da lesão sofrida durante a tentativa de fuga.
Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate ao crime e lembra que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (21) 98596-7156. O sigilo é garantido.
