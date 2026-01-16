Assassino foragido da Justiça, preso em Itaboraí - Foto: Jornal O DIA

Publicado 16/01/2026 15:07

Itaboraí - Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta quinta-feira (15), um integrante da facção criminosa Comando Vermelho suspeito de envolvimento em um homicídio qualificado ocorrido em Itaboraí.



De acordo com a Polícia Civil, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra Maycon Douglas R. R., conhecido como “DG da Viúva”, investigado pela morte de Felipe Luciano D. O., crime ocorrido no dia 2 de fevereiro de 2024, no bairroda Bela Vista.

A vítima foi retirada de casa e executada a tiros.



As investigações indicam que Felipe Luciano foi retirado à força de dentro do próprio apartamento por dois criminosos armados com pistolas. A vítima foi obrigada a sair do condomínio e levada em uma motocicleta pelos suspeitos.



O corpo de Felipe foi encontrado no dia seguinte, às margens da Estrada do Sapê, também em Itaboraí, com diversas marcas de disparos de arma de fogo, o que reforçou a linha de investigação de execução ligada ao tráfico de drogas.



Crime é tratado como homicídio qualificado



Segundo a Polícia Civil, o caso foi enquadrado como homicídio qualificado, levando em consideração a forma de execução, o uso de armas de fogo e o envolvimento de organização criminosa.



Após meses de trabalho investigativo, com cruzamento de informações, oitivas e análises de inteligência, os agentes da DHNSG identificaram Maycon Douglas como um dos autores do crime.



As investigações apontam que ele é integrante do Comando Vermelho e exerce função de liderança em comunidades como Viúva, em São Gonçalo, e Vila Brasil, Bela Vista e Três Pontes, em Itaboraí.



Ainda de acordo com os investigadores, o suspeito integra um grupo criminoso conhecido como “Tropa do Sombrão”, apontado como responsável por diversos homicídios no bairro de Manilha e em outros bairros da cidade.



Prisão em São Gonçalo e tentativa de fuga



Após trabalho de monitoramento e levantamento de informações de inteligência, os policiais localizaram o suspeito no bairro Monjolos, em São Gonçalo. No momento da abordagem, Maycon Douglas tentou fugir pulando da janela do apartamento onde estava, mas acabou lesionando o tornozelo após a queda e foi capturado.



Com ele, os agentes apreenderam uma pistola Bersa TPR9, calibre 9mm, que será periciada e pode ter sido utilizada em outros crimes investigados pela especializada.



Suspeito foi levado ao hospital e encaminhado ao sistema prisional

Após a prisão, Maycon Douglas foi conduzido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) para atendimento médico em razão da lesão sofrida durante a tentativa de fuga.



Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate ao crime e lembra que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (21) 98596-7156. O sigilo é garantido.