Os soldados Noronha e Peixoto ao lado do pai da recén nascida salva pelos agentes, na UPA de ManilhaFoto: Reprodução TVM Brasil
A guarnição realizava patrulhamento de rotina quando ouviu gritos de socorro vindos do interior da comunidade.
Ao se aproximarem, os agentes encontraram um morador, segurando nos braços a sua filha, recém nascida, com apenas 10 dias de vida, completamente desacordada e sem respirar.
Segundos depois, a criança reagiu, começou a chorar e voltou a respirar — um momento que emocionou moradores que acompanhavam a cena.
Sem perder tempo, a guarnição levou a recém-nascida com urgência para a UPA de Manilha, onde ela recebeu atendimento médico.
De acordo com o boletim de atendimento médico (BAM nº 652601050323), a menina deu entrada na unidade às 21h05, foi avaliada pela equipe de plantão e apresentava bom estado geral de saúde, sem complicações.
A ação foi realizada pelos soldados Noronha e Peixoto, que reforçaram a importância do preparo e da rapidez em ocorrências desse tipo. “Cada segundo conta quando se trata da vida de um recém-nascido”, destacou um dos policiais.
A bebê segue bem, sob observação, e o caso terminou com um desfecho feliz graças à pronta intervenção da guarnição.
