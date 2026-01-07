Os soldados Noronha e Peixoto ao lado do pai da recén nascida salva pelos agentes, na UPA de Manilha - Foto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 07/01/2026 13:11

Itaboraí - Uma cena de desespero terminou em alívio graças à ação rápida de policiais militares na noite desta terça-feira (06) na Comunidade do Brejal.



A guarnição realizava patrulhamento de rotina quando ouviu gritos de socorro vindos do interior da comunidade.



Ao se aproximarem, os agentes encontraram um morador, segurando nos braços a sua filha, recém nascida, com apenas 10 dias de vida, completamente desacordada e sem respirar.



O pai da menina informou que a bebê havia se engasgado. Diante da gravidade da situação, os policiais agiram imediatamente e realizaram a manobra de desengasgo ainda no local.



Segundos depois, a criança reagiu, começou a chorar e voltou a respirar — um momento que emocionou moradores que acompanhavam a cena.



Sem perder tempo, a guarnição levou a recém-nascida com urgência para a UPA de Manilha, onde ela recebeu atendimento médico.



De acordo com o boletim de atendimento médico (BAM nº 652601050323), a menina deu entrada na unidade às 21h05, foi avaliada pela equipe de plantão e apresentava bom estado geral de saúde, sem complicações.



A ação foi realizada pelos soldados Noronha e Peixoto, que reforçaram a importância do preparo e da rapidez em ocorrências desse tipo. “Cada segundo conta quando se trata da vida de um recém-nascido”, destacou um dos policiais.

Para a família, a atuação dos policiais representou um verdadeiro milagre. “Se não fossem eles, eu não sei o que teria acontecido”, disse o pai da criança, emocionado.



A bebê segue bem, sob observação, e o caso terminou com um desfecho feliz graças à pronta intervenção da guarnição.