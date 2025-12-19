Deputado Guilherme Delalori assegura mais segurança para os profissionais da saúdeFoto: Cristiano Mashura
Botão do pânico': iniciativa de Guilherme Delaroli vira lei e vai garantir segurança a profissionais da saúde
Delaroli alertou que, segundo levantamento do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), um médico é agredido a cada três dias no Estado
Botão do pânico': iniciativa de Guilherme Delaroli vira lei e vai garantir segurança a profissionais da saúde
Delaroli alertou que, segundo levantamento do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), um médico é agredido a cada três dias no Estado
Noite de Natal Ita Luz encanta famílias e marca início de mais uma semana de programação em Itaboraí
Evento segue até o dia 23 de dezembro com atrações gratuitas e atividades para todas as idades. Já a decoração temática seguirá até 06 de janeiro
Ita Fla Fest reúne torcedores para acompanhar Flamengo x PSG em telão em Itaboraí
Evento acontece nesta quarta-feira na Praça Itamar da Silva Júnior, com música ao vivo e programação gratuita para o público
Natal Ita Luz transforma Itaboraí em cenário de magia, inclusão e diversão gratuita a partir desta sexta-feira
Evento reúne famílias com programação especial, iluminação temática, presença do Papai Noel, novas atrações e ações voltadas para crianças autistas
Itaboraí conquista Selo Prata em avaliação nacional de transparência pública
Reconhecimento reforça o compromisso da gestão municipal com a clareza e o acesso às informações públicas
Itaboraí forma centenas de alunos no PROERD
O Programa, fruto da parceria entre Prefeitura e Polícia Militar, capacitou alunos de nove escolas a fazerem boas escolhas e a resistirem às drogas e à violência.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.