Carro recuperado utilizado em roubos na região - Foto:

Carro recuperado utilizado em roubos na regiãoFoto:

Publicado 04/12/2025 12:00 | Atualizado 04/12/2025 12:01

Itaboraí - Uma ação rápida e coordenada dos Policiais Militares do PATAMO resultou na recuperação de um Jeep Renegade branco roubado que estava sendo usado em uma sequência de roubos ao longo da BR-101, na altura do bairro Bela Vista, na madrugada desta quinta-feira (04).

A operação, conduzida pelo Setor Delta da 1ª CIA, terminou também com a apreensão de duas armas de fogo e munições.



Segundo informações, equipes da PM foram alertadas pela Supervisão de Oficial sobre um veículo suspeito que estaria praticando assaltos na rodovia. Com base no alerta, policiais do Setor Delta montaram um cerco tático, contando com apoio do programa Bairro Presente de Manilha.



Durante a perseguição, o carro perdeu o controle e colidiu no meio-fio próximo à Escola Municipal Afonso Salles, no bairro Aldeia da Prata. Dois suspeitos conseguiram fugir após pularem o muro da unidade escolar e até o momento não foram encontrados.



No interior do veículo, os policiais encontraram um arsenal que estaria sendo utilizado nos crimes:



01 pistola calibre 9mm

01 revólver

15 munições calibre 9mm intactas

03 munições calibre 38 e 01 estojo deflagrado

02 celulares



A investigação aponta que os suspeitos seriam ligados ao Comando Vermelho (CV), facção que atua na região. O carro e o material apreendido foram encaminhados à 71ª DP (Centro de Itaboraí), onde a ocorrência permanece em andamento.



A Polícia Militar segue realizando buscas na região para tentar localizar os fugitivos e identificar outros possíveis envolvidos.