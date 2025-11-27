Dupla presa e adolescente apreendido durante Operação Barricada Zero em Itaboraí - Foto: Jornal O DIA

Publicado 27/11/2025 14:26

Itaboraí - Policiais Civis da 71ª DP (Centro de Itaboraí) prenderam, nesta terça-feira (25), dois homens e apreenderam um adolescente durante uma ação de reconhecimento de barricadas no bairro do Areal, a operação faz parte da Barricada Zero, que tem reforçado o mapeamento e a retirada de obstáculos instalados por criminosos em vias públicas.

A ação foi coordenada pela delegada titular da unidade, Dra. Norma Passos Lacerda, e executada por agentes do Grupo de Investigação Complementar (GIC). Os policiais estavam em diligência na localidade conhecida como Sem Terra, na esquina da Rua da Jaqueira, quando flagraram Nickollas Gomes Leite da Silva, Lucian Gustavo de Moraes Silva e um menor identificado pelas iniciais W.S.P.M.

Segundo a Polícia Civil, os três não perceberam a aproximação da equipe e foram surpreendidos no local. Com eles, os agentes apreenderam:

15 tabletes de maconha

45 pedras de crack

160 pinos de cocaína

11 frascos de “cheirinho da loló”

O material, segundo as investigações, estava pronto para ser distribuído em diferentes pontos de venda na região.

Os dois adultos foram presos e o adolescente apreendido. Todos foram levados para a 71ª DP, onde permaneceram à disposição da Justiça.