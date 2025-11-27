Dupla presa e adolescente apreendido durante Operação Barricada Zero em ItaboraíFoto: Jornal O DIA
45 pedras de crack
160 pinos de cocaína
11 frascos de “cheirinho da loló”
Agora você pode ler esta notícia off-line
Dupla presa e adolescente apreendido durante Operação Barricada Zero em ItaboraíFoto: Jornal O DIA
Operação Barricada Zero: Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em Itaboraí
A prisão aconteceu durante uma ação de reconhecimento de barricadas no bairro do Areal, um adolescente que também traficava também foi apreendido
Obras de pavimentação no bairro Helianópolis seguem a todo vapor
As intervenções estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Itaboraí em parceria com o Governo do Estado
Alerj aprova implantação do ‘botão do pânico’ em unidades de saúde
Projeto de lei do deputado Guilherme Delaroli segue para análise do governador
Itaboraí realiza 2º Seminário de Educação Permanente e Pesquisa em Saúde com foco em inovação e produção científica
Evento reuniu profissionais, gestores, pesquisadores e estudantes para debater práticas, desafios e avanços da pesquisa científica na rede municipal de saúde
Prefeitura de Itaboraí realiza palestra sobre bullying para alunos da rede municipal
Ação integra o projeto "Paz Aqui Se Faz" e reforça o compromisso de Itaboraí com a promoção de um ambiente escolar mais seguro e acolhedor
Homem é flagrado com grande quantidade de drogas e preso por policiais militares em Itaboraí
Agentes do 35º BPM realizavam um patrulhamento de rotina no bairro Santo Antônio quando efetuaram a prisão, os entorpecentes foram apreendidos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.