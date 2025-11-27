Prefeitura avança com obras de pavimentação no bairro Helianópolis - Foto: Divulgação

Prefeitura avança com obras de pavimentação no bairro Helianópolis Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 08:31 | Atualizado 27/11/2025 08:31

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí segue avançando com o trabalho de pavimentação urbana no bairro Helianópolis. Diversas ruas da comunidade já receberam pavimentação completa, enquanto outras estão em fase final de execução. As intervenções estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), que intensificou o cronograma para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores, em parceria com o Governo do Estado.

Atualmente, a Rua 6, com 218 metros de extensão, encontra-se totalmente pavimentada, e as equipes trabalham nesta semana na conclusão da Rua 7, que possui 316 metros, dos quais 150 já haviam sido pavimentados anteriormente. A previsão é de que o serviço seja finalizado ainda no mês de novembro. Na sequência, as frentes de obra serão direcionadas para a Rua 1, que possui 482 metros e posteriormente para a Rua 8.

Além disso, diversas vias do bairro já estão totalmente finalizadas, como a Rua 9 (422m), Rua 6 (218m), Rua 5 (90m), Rua 4 (450m) e Rua 3 (156m).

O vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Elber Corrêa, destacou a importância das intervenções para a região:

“Essas obras representam o compromisso da Prefeitura com a população de Helianópolis. Estamos trabalhando de forma contínua para garantir infraestrutura de qualidade, melhorando o acesso às residências, a circulação de veículos e trazendo mais segurança e comodidade para todos”, disse Elber Correa.

Moradores da comunidade também celebram o avanço das obras. João Carlos de Souza, de 38 anos, morador da região há mais de 20 anos, contou como a pavimentação trouxe mudanças positivas:

“Esperamos por essas melhorias há bastante tempo. Hoje já vemos a diferença. Onde já foi pavimentado, acabou a poeira, acabou a lama. Dá até mais orgulho de morar aqui. Estamos muito contentes em ver o bairro sendo cuidado”, finalizou o autônomo.

A Prefeitura segue acompanhando de perto cada etapa e reforça que as melhorias no bairro Helianópolis fazem parte de um conjunto maior de investimentos em infraestrutura por toda a cidade.