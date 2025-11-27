Deputado Delaroli quer garantir maior segurança no trabalho dos profissionais da saúde Foto: Octacilio Barbosa
Alerj aprova implantação do ‘botão do pânico’ em unidades de saúde
Projeto de lei do deputado Guilherme Delaroli segue para análise do governador
Itaboraí realiza 2º Seminário de Educação Permanente e Pesquisa em Saúde com foco em inovação e produção científica
Evento reuniu profissionais, gestores, pesquisadores e estudantes para debater práticas, desafios e avanços da pesquisa científica na rede municipal de saúde
Prefeitura de Itaboraí realiza palestra sobre bullying para alunos da rede municipal
Ação integra o projeto "Paz Aqui Se Faz" e reforça o compromisso de Itaboraí com a promoção de um ambiente escolar mais seguro e acolhedor
Homem é flagrado com grande quantidade de drogas e preso por policiais militares em Itaboraí
Agentes do 35º BPM realizavam um patrulhamento de rotina no bairro Santo Antônio quando efetuaram a prisão, os entorpecentes foram apreendidos
PM apreende pistola Glock com kit rajada e drogas durante ação contra barricadas em Itaboraí
No local, a equipe encontrou três homens, sendo um deles armado que reagiu colocando os policiais em risco a equipe efetuou um disparo que o atingiu na perna
Policiais do Segurança Presente prendem homem por tráfico de drogas em Itaboraí
Com o elemento foi aprendido uma grande quantidade de drogas, três celulares e munições para revolver e pistola
