2º Seminário de Educação Permanente e Pesquisa em Saúde com foco em inovação e produção científica Foto: Divulgação

Publicado 26/11/2025 09:30 | Atualizado 26/11/2025 09:30

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e do Núcleo de Educação Permanente, Pesquisa e Saúde (NEPPS), realizou na manhã desta terça-feira (25) o 2º Seminário de Educação Permanente e Pesquisa em Saúde, no auditório do Colégio Adventista de Itaboraí, no Centro. Com o tema “Da prática à pesquisa: inovação e produção científica na rede de saúde”, o encontro reuniu servidores, especialistas e estudantes com o objetivo de fortalecer a formação continuada e incentivar a produção de conhecimento dentro do SUS municipal.

A programação contou com a Palestra da Drª Marcela Silva da Cunha, coordenadora de Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que apresentou um panorama atualizado sobre o cenário da pesquisa em saúde no estado, o fluxo institucional para tramitação de estudos e os caminhos para estimular a produção científica no cotidiano dos serviços municipais.

O seminário também trouxe apresentações e diálogos conduzidos por importantes nomes da área, entre eles: o fisiologista e pesquisador Dr. Sílvio Maques Netto; o docente e pesquisador em ciências da atividade física Dr. Thiago Teixeira Guimarães; a professora e gestora pública Drª Luana Duarte Rodrigues; a pesquisadora em saúde da mulher e obstetrícia Drª Fernanda Chaves Morais; tendo como mediadora a docente da FACMAR, Drª Shirley Linhares. Além disso, o encontro contou com a participação da reitora da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), Jaina dos Santos Mello Ferreira, fortalecendo o vínculo entre ensino superior, pesquisa e serviços de saúde do município.

A secretária municipal de Saúde, Drª Analice Rangel, destacou a importância da integração entre prática e pesquisa para fortalecer a rede municipal.

“A Educação Permanente é um pilar fundamental para que a saúde evolua. Quando nossos profissionais estudam, pesquisam, analisam dados e transformam a prática, toda a rede ganha. Investir em ciência e inovação significa oferecer à população um atendimento mais qualificado, humano e eficiente. Esse seminário reforça o compromisso de Itaboraí em construir uma saúde pública que aprende e se renova todos os dias”, afirmou a secretária.

Entre os participantes, estudantes universitários também marcaram presença. O aluno João Carlos Moreira de Almeida, 23 anos, do 6º período do curso de Educação Física da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), relatou o impacto positivo do evento para sua formação.

“Esse evento está sendo muito proveitoso porque alinha aquilo que fizeram no passado, aquilo que estão fazendo no presente e nos dá uma boa visão para o que podemos construir no futuro. A saúde é dinâmica e muda muito, então é essencial olhar para quem veio antes de nós, para quem está atuando agora e aprender com essas trajetórias. Viemos por meio do nosso coordenador Hugo Maurício, que nos convidou, e estamos muito felizes de participar”, finalizou o estudante.

O seminário também contou com um Painel Científico, com apresentação de pesquisas aplicadas desenvolvidas no município, incluindo os trabalhos da mestre Viviane Alves de Sousa, da Vigilância Epidemiológica e do mestrando Emanuel Davi Farias Ribeiro, do PPGCAF/UNIVERSO, reforçando o protagonismo dos profissionais e pesquisadores na produção de conhecimento voltado à realidade local.

O 2º Seminário de Educação Permanente e Pesquisa em Saúde reforça o compromisso de Itaboraí com a formação continuada, a inovação e o avanço científico dentro da rede municipal, valorizando profissionais, estimulando a pesquisa aplicada e fortalecendo a construção coletiva de conhecimento.