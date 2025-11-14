Armas e drogas apreendidas - Foto: Jornal O Dia

Publicado 14/11/2025 13:25

Itaboraí - Uma operação do 35º BPM resultou em uma cena estarrecedora no Vale do Sol nesta quinta-feira (13) após policiais da 1ª Companhia serem surpreendidos por criminosos fortemente armados e reagirem a um intenso ataque a tiros.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição seguia para verificar informações de que homens ligados ao tráfico na região do bairro São Joaquim e que eles estariam escondidos dentro da comunidade.

Ao chegar próximo ao fim da Avenida Laurindo Gonzales, cerca de quatro suspeitos emboscaram os policiais com diversos disparos, obrigando a equipe a revidar imediatamente.

O confronto fez os criminosos correrem para dentro da mata, abandonando um arsenal que chamou a atenção pela quantidade e variedade de armamentos. No local, os policiais encontraram:

1 pistola Bersa 9 mm

1 rifle calibre .22

3 simulacros de pistola

1 simulacro de fuzil

Material entorpecente

As armas e o material apreendido foram levados para a 71ª e nenhum policial foi atingido.

A Polícia Militar classificou a ação dos criminosos como extremamente ousada e informou que novas incursões serão feitas na região, que tem sido utilizada como esconderijo e rota de fuga por grupos armados.