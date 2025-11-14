Armas e drogas apreendidasFoto: Jornal O Dia
1 rifle calibre .22
3 simulacros de pistola
1 simulacro de fuzil
Material entorpecente
Policia Militar é atacada por criminosos e encontra arsenal escondido em Itaboraí
A ação que aconteceu no Vale do Sol, os criminosos atacaram os Policiais e houve uma intensa troca de tiros
