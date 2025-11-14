Atenção Especializada para reduzir filas no SUSFoto: Divulgação
Itaboraí lança ofertas de cuidado integrado em Atenção Especializada para reduzir filas no SUS
Iniciativa municipal adere ao programa do Ministério da Saúde, garantindo diagnóstico em até 60 dias
