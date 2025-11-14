Atenção Especializada para reduzir filas no SUS - Foto: Divulgação

Publicado 14/11/2025 10:05

Itaboraí - Visando a transformação da cidade pela qualidade dos serviços prestados à população, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), iniciou neste mês de novembro as Ofertas de Cuidado Integrado (OCIs) no Sistema Único de Saúde (SUS), que passa a ser oferecido na rede de Atenção Especializada do município.

Para dar continuidade ao Programa Nacional de Atenção Especializada, o Ministério da Saúde lançou o projeto “Agora Tem Especialistas”, que visa organizar, por meio das Ofertas de Cuidados Integrados (OCI), as linhas de cuidado de maior relevância no contexto epidemiológico. O projeto modifica a forma de regulação, planejamento, financiamento e execução dos cuidados em saúde na Atenção Especializada, com ações e serviços em linhas de cuidados, visando reduzir as filas na região de saúde da qual faz parte.

Conforme o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, o município dispõe de 60 dias para entrega completa do diagnóstico, assegurando que todos os pacientes incluídos na linha de cuidado recebam, dentro desse período, o conjunto de atendimentos e procedimentos previstos pelo programa.

A subsecretária municipal de Atenção Especializada, Marcele Andrade, destacou a importância da implantação na cidade.

“A implementação da OCI em nosso Centro Cardiológico representa um avanço significativo. Nosso foco é garantir que os pacientes cardiológicos recebam um diagnóstico rápido, dentro dos 60 dias previstos, assegurando mais resultados e dignidade no acesso ao serviço de saúde em Itaboraí”, disse a subsecretária.

A OCI de Cardiologia do SUS abrange uma linha de cuidado completa voltada à prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças. Entre as ações estão a realização de consultas especializadas, exames diagnósticos, acompanhamento de pacientes com hipertensão e outras doenças cardíacas, além da integração com a Atenção Primária à Saúde para garantir continuidade e resultados no cuidado à população. O objetivo é promover o acesso rápido ao atendimento, reduzindo complicações, além de melhorar a qualidade de vida dos usuários do SUS.