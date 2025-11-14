Secretaria de saúde alerta sobre a prevenção do câncer de próstata - Foto: Divulgação

Publicado 14/11/2025 10:08

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, utiliza o mês de novembro, marcado pelo Novembro Azul, para reforçar a importância da saúde masculina e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Embora o câncer de próstata seja a segunda causa de morte por câncer entre homens, a detecção em fases iniciais aumenta as chances de cura em até 90%. Por isso, a rede de saúde do município mantém o foco na conscientização, incentivando os homens a buscarem o check-up preventivo anualmente.

A Secretária Municipal de Saúde, Analice Rangel, destaca que o mês de novembro serve como um lembrete importante para a população.

"Queremos que os homens de Itaboraí saibam que nossas unidades estão preparadas para oferecer acolhimento e o rastreamento necessário. O medo e o tabu não podem ser maiores do que a vida. O check-up é um ato de responsabilidade e a prevenção salva vidas”, declarou a secretária, reiterando o compromisso de transformação da qualidade de vida em Itaboraí.

A Secretaria de Saúde orienta a população masculina, em geral, a iniciar o rastreamento do câncer de próstata por meio de consulta com clínico geral ou urologista, conforme as seguintes diretrizes:

- Idade recomendada: Homens a partir dos 50 anos devem realizar o check-up anualmente. Aqueles com histórico familiar de câncer de próstata devem começar a prevenção a partir dos 40 anos.

- Atenção aos sintomas: É fundamental que os homens não esperem o aparecimento de sintomas para buscar ajuda. Na fase inicial, a doença é silenciosa. Quando aparecem (dificuldade de urinar, dor ou sangue na urina), a doença já pode estar avançada.

- Exames disponíveis: O diagnóstico precoce é realizado através da combinação do exame de sangue PSA (Antígeno Prostático Específico) e o exame clínico (toque retal), quando necessário.

Os homens que precisam iniciar ou manter o acompanhamento preventivo podem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, portando documento de identidade.