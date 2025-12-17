Ita Fla Fest em para a população acompanhar a final entre Flamengo x PSG em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 11:14

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), promove nesta quarta-feira (17) mais uma edição do Ita Fla Fest, um evento voltado para os torcedores do Flamengo e para toda a população que busca lazer e entretenimento. A programação acontece na Praça Itamar da Silva Júnior, a partir das 12h, com transmissão do jogo Flamengo x PSG em telão, além de música ao vivo.

O Ita Fla Fest já se consolidou como uma iniciativa que une esporte, cultura e lazer, movimentando o espaço público e fortalecendo o comércio local, além de proporcionar momentos de confraternização entre famílias e amigos.

Para o prefeito Marcelo Delaroli, o evento reforça o compromisso da gestão com o uso dos espaços públicos como locais de encontro e celebração.

“O Ita Fla Fest é mais uma ação que mostra como a cidade pode viver momentos de alegria, integração e lazer. Queremos que as praças estejam ocupadas com eventos que valorizem o esporte, a cultura e tragam diversão para as famílias de Itaboraí”, destacou Marcelo Delaroli.