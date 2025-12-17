Ita Fla Fest em para a população acompanhar a final entre Flamengo x PSG em ItaboraíFoto: Divulgação
Ita Fla Fest reúne torcedores para acompanhar Flamengo x PSG em telão em Itaboraí
Evento acontece nesta quarta-feira na Praça Itamar da Silva Júnior, com música ao vivo e programação gratuita para o público
Natal Ita Luz transforma Itaboraí em cenário de magia, inclusão e diversão gratuita a partir desta sexta-feira
Evento reúne famílias com programação especial, iluminação temática, presença do Papai Noel, novas atrações e ações voltadas para crianças autistas
Itaboraí conquista Selo Prata em avaliação nacional de transparência pública
Reconhecimento reforça o compromisso da gestão municipal com a clareza e o acesso às informações públicas
Itaboraí forma centenas de alunos no PROERD
O Programa, fruto da parceria entre Prefeitura e Polícia Militar, capacitou alunos de nove escolas a fazerem boas escolhas e a resistirem às drogas e à violência.
Patrulhamento tático Móvel frusta ação criminosa e recupera carro roubado
O veículo recuperado estava sendo usado pelos criminosos para cometer roubos na BR-101 em Itaboraí no interior do carro havia armas e munições
Ação "Social Mulher" leva cuidados, cidadania e beleza para mulheres no Centro de Itaboraí
Iniciativa da Prefeitura de Itaboraí integra secretarias e oferece serviços gratuitos que promovem a autoestima e o acolhimento feminino.
Roubo de veículo na RJ-104 termina com um preso, carro recuperado e bloqueador de sinal apreendido em Itaboraí
Na ação da Polícia Militar, os agentes encontraram um bloqueador de sinal, equipamento utilizado para impedir rastreamento de veículos durante roubos e duas motocicletas foram apreendidas
