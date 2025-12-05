PROERD - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 16:03 | Atualizado 05/12/2025 16:04

Itaborai - A manhã desta sexta-feira (05) foi de celebração e compromisso com o futuro na formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). O evento aconteceu na Igreja Novos Começos, no bairro de Santo Expedito, e reuniu estudantes do 5º ano de 9 unidades escolares da rede municipal de ensino. Centenas de alunos concluíram o curso, que é um trabalho de parceria entre a Polícia Militar, escolas e famílias, para prevenir o abuso de drogas e a violência entre jovens estudantes. A solenidade reforça a missão da gestão de investir na juventude para promover uma cultura de paz e garantir a segurança das futuras gerações.

A formatura demonstrou a força da parceria interinstitucional e o empenho da Prefeitura de Itaboraí com a segurança e educação. A Mesa foi composta por diversas autoridades, incluindo o Comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Júlio César; o Coordenador estadual do Proerd, Tenente Coronel Nogueira; o Vereador Bruno De Elber, e representando o Secretário Municipal de Segurança, Heitor Baldow, o Subsecretário André Machado. A Secretaria Municipal de Educação foi representada pela Professora Karine Tavares, e a solenidade prestou homenagem aos instrutores SGT Cardoso, SGT W. Coutinho e SGT Washington.

A Professora Karine Tavares, destacou a alegria da conquista coletiva.

“Nós estamos muito felizes por esta formatura, que representa a transformação que queremos para Itaboraí. Esta conquista não é apenas dos alunos, mas de toda a comunidade escolar, da Polícia Militar e das famílias. É um trabalho de parceria que garante que nossas crianças tenham as ferramentas necessárias para um futuro seguro e promissor”, afirmou a professora.

O Coordenador Estadual do PROERD, Tenente Coronel Nogueira, enfatizou a dimensão e a eficácia do programa.

“O projeto chegou ao Rio de Janeiro há mais de 33 anos e está em todos os municípios do Estado. Só neste segundo semestre de 2025, nós estamos realizando 550 formaturas como essa e 35 mil alunos formados. É importante porque o PROERD não fala somente sobre dizer não às drogas, mas a aprender a tomar decisão, a fazer boas escolhas, a se afastar das violências. Através do método de tomada de decisão, esses estudantes serão muito felizes e seguros”, declarou o Tenente Coronel.

A cerimônia contou com momentos de homenagem a professores e diretores e o reconhecimento de 26 alunos que se destacaram pelo bom comportamento. O aprendizado foi evidenciado pelo vencedor do Festival de Redações, Pedro Silva Monteiro, de 11 anos.

“Aprendi a comunicação confiante, que facilita muito a minha comunicação, fazendo com que as pessoas entendam a mensagem da qual quero passar. Aprendi o risco que as drogas causam na nossa saúde, como posso evitá-la nos lugares que podem ter gente usando isso e como dizer não caso alguém me ofereça”, disse o aluno.

O PROERD atua estimulando os alunos a pensarem nas consequências de suas escolhas, reforçando a autoestima e ensinando maneiras assertivas de lidar com as pressões de grupo. Sua missão é reduzir a demanda por drogas, promover uma cultura de paz nas escolas e fomentar o fortalecimento da parceria com as comunidades. Com mais uma turma formada, a Prefeitura de Itaboraí reitera o seu investimento contínuo na Educação e na Segurança.