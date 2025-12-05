PROERDFoto: Divulgação
Itaboraí forma centenas de alunos no PROERD
O Programa, fruto da parceria entre Prefeitura e Polícia Militar, capacitou alunos de nove escolas a fazerem boas escolhas e a resistirem às drogas e à violência.
Patrulhamento tático Móvel frusta ação criminosa e recupera carro roubado
O veículo recuperado estava sendo usado pelos criminosos para cometer roubos na BR-101 em Itaboraí no interior do carro havia armas e munições
Ação "Social Mulher" leva cuidados, cidadania e beleza para mulheres no Centro de Itaboraí
Iniciativa da Prefeitura de Itaboraí integra secretarias e oferece serviços gratuitos que promovem a autoestima e o acolhimento feminino.
Roubo de veículo na RJ-104 termina com um preso, carro recuperado e bloqueador de sinal apreendido em Itaboraí
Na ação da Polícia Militar, os agentes encontraram um bloqueador de sinal, equipamento utilizado para impedir rastreamento de veículos durante roubos e duas motocicletas foram apreendidas
Polícia Civil cumpre mandados e mira associação criminosa acusada de espalhar falsas narrativas contra políticos de Itaboraí
A quadrilha teria produzido conteúdos caluniosos e injuriosos direcionados ao prefeito Marcelo Delaroli e ao Deputado Estadual Guilherme Delaroli
Operação Barricada Zero: Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em Itaboraí
A prisão aconteceu durante uma ação de reconhecimento de barricadas no bairro do Areal, um adolescente que também traficava também foi apreendido
