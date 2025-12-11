Natal Ita Luz começa nesta sexta-feira (12) - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 13:55

Itaboraí - A magia do Natal toma conta de Itaboraí a partir desta sexta-feira (12) com o início oficial da programação do Natal Ita Luz, promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR). A festividade, já tradicional no município, promete encantar moradores e visitantes com uma série de atrações gratuitas, incluindo apresentações artísticas, brinquedos infláveis, horários especiais para crianças autistas, efeitos que simulam neve, personagens temáticos e a aguardada presença do Papai Noel.

Neste ano, o evento chega ainda mais especial, trazendo novidades que prometem tornar a experiência do público inesquecível. Entre elas, a instalação de uma roda-gigante, que oferecerá vistas privilegiadas da decoração natalina, e o Espaço do Artesão, que estará aberto durante todos os dias do evento, valorizando a produção local e fortalecendo a economia criativa do município.

As atividades ocorrerão todos os dias, a partir das 19h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. As praças de Manilha e Itambi também receberão decoração especial, com acendimento das luzes sempre às 19h e datas de aberturas especiais.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou que o evento celebra não apenas o encanto natalino, mas também os avanços sociais do município.

“O Natal Ita Luz já faz parte da nossa cidade e do coração das nossas famílias. Preparamos cada detalhe com muito carinho para que todos possam viver momentos de alegria, união e esperança. Itaboraí segue avançando, iluminada e cheia de vida.”, afirmou Marcelo Delaroli.

A abertura do evento contará com um desfile emocionante que marcará a chegada do Papai Noel. O bom velhinho percorrerá a Avenida 22 de Maio em um comboio festivo com trio elétrico e trenzinho iluminado. Ao chegar à Praça Marechal Floriano Peixoto, o público participará da contagem regressiva para o acendimento das luzes de Natal, seguida por um show de fogos que promete emocionar crianças e adultos.

O cenário preparado para o Natal Ita Luz é um convite para viver a magia natalina. Luzes, enfeites temáticos e uma grande árvore de Natal transformam a praça em um espaço “instagramável”, perfeito para fotos em família. A tradicional Casa do Noel estará aberta para visitação e registros com o Papai Noel ao longo de toda a programação.