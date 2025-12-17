Nata Ita Luz em Itaboraí - Foto: Divulgação

Nata Ita Luz em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 12:35

Itaboraí - A magia do Natal tomou conta de Itaboraí na noite da última terça-feira (16/12), durante mais uma edição do Natal Ita Luz, promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. A ação deu continuidade à programação especial iniciada no último dia 12 de dezembro, que segue até o dia 23 deste mês, sempre a partir das 18h, levando lazer, cultura e encantamento para toda a população.

A Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, ficou completamente iluminada e decorada com elementos temáticos natalinos, transformando o espaço em um grande cenário para fotos, passeios em família e momentos de confraternização. A decoração especial também se estende às praças de Itambi e Jair Lopes da Silva, em Manilha, que receberam iluminação temática de Natal.

Um refletor instalado na Igreja Matriz de São João Batista, projetou imagens temáticas natalinas, chamando a atenção do público e valorizando um dos principais patrimônios históricos e religiosos da cidade.

As crianças e adultos se divertiram com as novidades do evento, como os brinquedos gratuitos La Bamba, aviãozinho, roda-gigante e brinquedos infláveis, além da tradicional Casa do Papai Noel, que conta com chaminé temática e serviço gratuito de revelação de fotos, permitindo que as famílias eternizem o momento ao lado do bom velhinho. O trenzinho natalino, com personagens vivos, também fez a alegria de pessoas de todas as idades ao circular pela praça.

Durante todas as noites de programação, o Espaço do Artesão permanecerá aberto, valorizando o trabalho manual local e oferecendo opções de presentes natalinos produzidos por artesãos do município.

De acordo com o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, o Natal Ita Luz reforça o compromisso da gestão com o lazer e o fortalecimento da economia criativa.

“O Natal Ita Luz é um evento pensado para as famílias de Itaboraí, que valoriza nossos artesãos, movimenta o comércio local e proporciona momentos de alegria e união. Preparamos tudo com muito carinho para que a população viva a magia do Natal em nossa cidade”, destacou o secretário.

Quem passou pela praça aprovou a iniciativa. A moradora do bairro Vila Rica, Marlene da Costa, de 38 anos, que levou os filhos para aproveitar a programação, elogiou a estrutura do evento.

“Está tudo muito bonito e bem organizado. As crianças estão encantadas com os brinquedos e com o Papai Noel. É um momento especial para a família toda”, afirmou a dona de casa.

O Natal Ita Luz segue com programação diária até o dia 23 de dezembro, sempre a partir das 18h, convidando a população a celebrar o espírito natalino com luzes, cultura, diversão e inclusão social. Vale destacar que no dia 19 de dezembro a programação contará com horário especial para autistas e apresentações de musicais.

Programação completa até 19 de dezembro

17 de dezembro – quarta-feira

18h – Abertura da Casinha do Papai Noel para fotos

18h – Abertura dos trenzinhos

18h às 23h30 – Espaço Azul, sala de suporte a crianças e adolescentes com neurodivergência

18h às 23h30 – Brinquedos infláveis gratuitos

18 de dezembro – quinta-feira

18h – Abertura da Casinha do Papai Noel para fotos

18h – Abertura dos trenzinhos

18h às 23h30 – Espaço Azul, sala de suporte a crianças e adolescentes com neurodivergência

18h às 23h30 – Brinquedos infláveis gratuitos

20h – Personagens infantis para fotos

19 de dezembro – sexta-feira

17h – Papai Noel exclusivo para autistas

17h – Trenzinho exclusivo para autistas

18h – Apresentação das bandas das escolas municipais

18h – Abertura da Casinha do Papai Noel para fotos

18h – Abertura dos trenzinhos

18h às 23h30 – Espaço Azul, sala de suporte a crianças e adolescentes com neurodivergência

18h às 23h30 – Brinquedos infláveis gratuitos

20h – Apresentação do Coral Amantes da Música

20h – Personagens infantis para fotos