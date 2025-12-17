Itaboraí - A magia do Natal tomou conta de Itaboraí na noite da última terça-feira (16/12), durante mais uma edição do Natal Ita Luz, promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. A ação deu continuidade à programação especial iniciada no último dia 12 de dezembro, que segue até o dia 23 deste mês, sempre a partir das 18h, levando lazer, cultura e encantamento para toda a população.
A Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, ficou completamente iluminada e decorada com elementos temáticos natalinos, transformando o espaço em um grande cenário para fotos, passeios em família e momentos de confraternização. A decoração especial também se estende às praças de Itambi e Jair Lopes da Silva, em Manilha, que receberam iluminação temática de Natal.
Um refletor instalado na Igreja Matriz de São João Batista, projetou imagens temáticas natalinas, chamando a atenção do público e valorizando um dos principais patrimônios históricos e religiosos da cidade.
As crianças e adultos se divertiram com as novidades do evento, como os brinquedos gratuitos La Bamba, aviãozinho, roda-gigante e brinquedos infláveis, além da tradicional Casa do Papai Noel, que conta com chaminé temática e serviço gratuito de revelação de fotos, permitindo que as famílias eternizem o momento ao lado do bom velhinho. O trenzinho natalino, com personagens vivos, também fez a alegria de pessoas de todas as idades ao circular pela praça.
Durante todas as noites de programação, o Espaço do Artesão permanecerá aberto, valorizando o trabalho manual local e oferecendo opções de presentes natalinos produzidos por artesãos do município.
De acordo com o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, o Natal Ita Luz reforça o compromisso da gestão com o lazer e o fortalecimento da economia criativa.
“O Natal Ita Luz é um evento pensado para as famílias de Itaboraí, que valoriza nossos artesãos, movimenta o comércio local e proporciona momentos de alegria e união. Preparamos tudo com muito carinho para que a população viva a magia do Natal em nossa cidade”, destacou o secretário.
Quem passou pela praça aprovou a iniciativa. A moradora do bairro Vila Rica, Marlene da Costa, de 38 anos, que levou os filhos para aproveitar a programação, elogiou a estrutura do evento.
“Está tudo muito bonito e bem organizado. As crianças estão encantadas com os brinquedos e com o Papai Noel. É um momento especial para a família toda”, afirmou a dona de casa. O Natal Ita Luz segue com programação diária até o dia 23 de dezembro, sempre a partir das 18h, convidando a população a celebrar o espírito natalino com luzes, cultura, diversão e inclusão social. Vale destacar que no dia 19 de dezembro a programação contará com horário especial para autistas e apresentações de musicais.
Programação completa até 19 de dezembro
17 de dezembro – quarta-feira 18h – Abertura da Casinha do Papai Noel para fotos 18h – Abertura dos trenzinhos 18h às 23h30 – Espaço Azul, sala de suporte a crianças e adolescentes com neurodivergência 18h às 23h30 – Brinquedos infláveis gratuitos
18 de dezembro – quinta-feira 18h – Abertura da Casinha do Papai Noel para fotos 18h – Abertura dos trenzinhos 18h às 23h30 – Espaço Azul, sala de suporte a crianças e adolescentes com neurodivergência 18h às 23h30 – Brinquedos infláveis gratuitos 20h – Personagens infantis para fotos
19 de dezembro – sexta-feira 17h – Papai Noel exclusivo para autistas 17h – Trenzinho exclusivo para autistas 18h – Apresentação das bandas das escolas municipais 18h – Abertura da Casinha do Papai Noel para fotos 18h – Abertura dos trenzinhos 18h às 23h30 – Espaço Azul, sala de suporte a crianças e adolescentes com neurodivergência 18h às 23h30 – Brinquedos infláveis gratuitos 20h – Apresentação do Coral Amantes da Música 20h – Personagens infantis para fotos
