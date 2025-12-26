Natal Ita Luz - Foto: Divulgação

Natal Ita LuzFoto: Divulgação

Publicado 26/12/2025 12:47

Itaboraí - A noite de terça-feira (23) entrou para a história de Itaboraí com o encerramento da programação do Natal Ita Luz, que reuniu milhares de famílias na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. O ponto alto da despedida foi a apresentação do Tributo ao Rei Roberto Carlos, interpretado pelo cantor Tingo Santi, que retornou à cidade para uma celebração especial, repleta de emoção, mensagens de paz e com direito a tradicional distribuição de rosas vermelhas para as espectadoras.

Durante 11 dias, o Natal Ita Luz celebrou a magia do Natal com uma programação pensada para todas as idades, reunindo cultura, música, entretenimento, decoração temática e experiências lúdicas, transformando o espaço público em um verdadeiro ponto de encontro das famílias itaboraienses.

Ao longo da programação, o público pôde prestigiar apresentações de corais, peças teatrais, personagens infantis, além da tradicional Casa do Noel, onde o encontro com o bom velhinho foi eternizado em centenas de fotografias impressas. O evento contou ainda com o aguardado trenzinho, brinquedos infláveis e, em 2025, trouxe grandes novidades como a roda-gigante, o La Bamba e o aviãozinho, que fizeram sucesso entre crianças, jovens e adultos.

Outro destaque foi o caráter inclusivo da festa, com o Espaço Azul, dedicado ao acolhimento de crianças e adolescentes neurodivergentes, garantindo conforto e acessibilidade para todos.

Para o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, o Natal Ita Luz reforça o compromisso da gestão com o bem-estar da população.

“O Natal Ita Luz foi pensado para acolher, emocionar e reunir as famílias de Itaboraí. Ver nossas praças cheias, com crianças sorrindo, famílias juntas e uma programação inclusiva nos enche de orgulho. Esse é o espírito do Natal que queremos para a nossa cidade, com união, esperança e amor”, destacou Marcelo Delaroli.

A praça recebeu uma decoração especial, com luzes e elementos que representam a época mais encantadora do ano, tornando o espaço instagramável e convidativo. A ambientação natalina também se estendeu às praças de Itambi e Jair Lopes da Silva, em Manilha. Embora a programação cultural se encerre nesta terça-feira (23/12), a decoração permanecerá montada até o dia 06 de janeiro, para que moradores e visitantes continuem aproveitando o clima natalino.

Antes de subir ao palco, emocionado com o carinho do público, o cantor Tingo Santi falou sobre a alegria de se apresentar novamente na cidade.

“É maravilhoso estar aqui mais uma vez. Eu amo Itaboraí, já estive aqui no Dia das Mães e estava louco para voltar. Esse Natal está lindo e fico muito feliz em poder contribuir com essa homenagem ao nosso Rei Roberto Carlos. O público pode esperar muita emoção e paz no coração”, afirmou o artista.

Entre os presentes, a gerente de vendas Suenia Afonso, de 32 anos, acompanhou a festa com a família e se encantou com a estrutura do evento.

“É maravilhoso, é surreal. Já vim em outras edições, mas esse ano está diferente, está ainda melhor. Tudo me surpreendeu. Estar aqui com meus filhos, ver a alegria deles, essa animação toda, é emocionante do início ao fim”, contou a moradora do bairro Ampliação.

Promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), o Natal Ita Luz reafirma a importância da cultura, do lazer e da ocupação dos espaços públicos como ferramentas de fortalecimento dos laços comunitários, encerrando o ano com luz, música e sentimentos que aquecem o coração.