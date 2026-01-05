Conserlimpi muda limpeza urbana de Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 05/01/2026 10:01

Itaboraí - Desde agosto de 2025, Itaboraí vive uma verdadeira transformação na forma de cuidar da cidade. A criação da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Itaboraí (Conserlimpi) marcou o início de um novo capítulo na história do município, unindo planejamento, investimento e compromisso com a qualidade de vida da população.

Em um curto espaço de tempo, a Conserlimpi saiu do papel para as ruas, mostrando que uma cidade mais limpa é também uma cidade mais digna, organizada e humana.

O resultado desse trabalho já é visível e mensurável.

Até o momento, mais de 15 mil toneladas de entulho já foram recolhidas em diversos pontos do município, número que deve ultrapassar essa marca ao fechamento do mês. No recolhimento de resíduos sólidos urbanos, os dados impressionam ainda mais: já são mais de 16,4 mil toneladas, com projeção de alcançar entre 17 e 18 mil toneladas no total.

Esses números representam muito mais do que estatísticas. Eles simbolizam ruas desobstruídas, bairros mais limpos, redução de focos de doenças e o resgate do orgulho de viver em Itaboraí.

Para garantir eficiência e modernidade ao serviço, a Conserlimpi também investiu fortemente em infraestrutura. A nova frota conta com 17 caminhões compactadores, além de 3 retroescavadeiras e 12 caminhões trucks, ampliando a capacidade de atendimento em todo o município.

Segundo o presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna, a companhia nasceu com um propósito de cuidar da cidade e das pessoas.

“A Conserlimpi é mais do que uma empresa pública. Ela é um símbolo de respeito com o cidadão, com o trabalhador e com o futuro de Itaboraí. Cada tonelada recolhida representa um problema resolvido, uma rua recuperada e uma cidade que volta a respirar. Estamos apenas começando, mas já mostramos que é possível fazer diferente, com seriedade, eficiência e amor por essa cidade”, expressou o presidente Hédio Mataruna.

A retrospectiva desses primeiros meses revela que a decisão de criar uma companhia municipal de limpeza urbana foi um passo estratégico e necessário. A Conserlimpi se consolida como um instrumento de transformação urbana, reafirmando o compromisso da gestão pública com o bem-estar coletivo.